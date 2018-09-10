«Юникорн» интегрировал «Яндекс.Алису» в «умный дом»

«Юникорн» представил новые функции своей платформы MySmartFlat, единого центра управления жилыми комплексами. Благодаря интеграции с голосовым помощником от «Яндекс», теперь «умные квартиры» на MySmartFlat смогут распознавать речь хозяев. Для того, чтобы включить чайник, изменить температуру или запустить сценарий «я ушел», достаточно будет просто попросить об этом вслух.

Специалисты «Юникорн» разработали дополнительный модуль для «Алисы», отвечающий за управление «умной квартирой», при этом все базовые возможности голосового помощника сохранились. Так что узнать прогноз погоды, попросить включить любимую песню или просто поболтать с Алисой от скуки тоже можно.

«Будущее действительно наступило – то, что мы много раз видели в фильмах или представляли в самых смелых мечтах, сегодня уже реальность, абсолютно доступная для каждого. "Умная" квартира превратилась из определенного набора гаджетов в невидимого помощника, собеседника и охранника в одном лице», – отметила директор компании «Юникорн» Светлана Перминова.

MySmartFlat – интеграционная платформа для создания «умных» многоквартирных домов, которая включает в себя систему «умный дом», коммунальные услуги, услуги локальных бизнесов, online-страхование, форумы и чаты. Платформа обеспечивает взаимодействие с клиентами на всех стадиях выбора, строительства и эксплуатации жилья, а функционал приложения для клиентов меняется вместе с их потребностями.