Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP

Samsung Electronics объявила о разработке Exynos Modem 5100, первого в отрасли модема 5G, который полностью совместим со стандартом 3GPP версии 15, новейшей спецификацией стандарта для передачи данных 5G New Radio (5G-NR). Созданный на базе энергоэффективного технологического процесса 10 нм новый модем также поддерживает уже существующие технологии доступа по радиоканалу в одном чипе.

«Лидерство компании Samsung в технологиях связи и знание рынка позволили нам разработать первый в отрасли модем 5G, Exynos Modem 5100, который полностью соответствует новейшим стандартам 3GPP, — сказал д-р Иньюп Канг, президент и руководитель подразделения System LSI, Samsung Electronics. — По мере того как отрасль готовится переходить на стандарт 5G, компания Samsung будет продолжать стимулировать рост инновационных идей и новых сервисов в мобильных устройствах и других только появляющихся отраслях».

Компания Samsung провела проверку беспроводного (OTA) вызова данных 5G-NR в беспроводном окружении, используя базовую станцию 5G и прототип оборудования конечного пользователя 5G, оснащенного модемом Exynos Modem 5100. Так как проверка моделировала условия реальной сотовой сети, это обеспечит более быструю разработку и коммерческий запуск мобильных устройств 5G с этим новым модемом. Компания Samsung также тесно сотрудничает с рядом международных мобильных операторов и партнеров, чтобы быстро вывести на рынок технологию мобильной связи 5G.

Модем Exynos Modem 5100 поддерживает спектры с частотой ниже 6 ГГц и mmWave, описанные в стандарте 5G 3GPP, а также уже существующие стандарты, включая 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE, на базе одного чипа. Так как ожидается, что стандарт 5G сначала будет развертываться в существующих сетях, коммерческий запуск будет более успешным благодаря конструкции с одним чипом, которая делает передачу данных между другими коммуникационными сетями максимально эффективной и надежной.

Модем обеспечивает максимальную скорость загрузки до 2 Гбит/с (Gbps) в сети 5G с частотой ниже 6 ГГц и 6 Гбит/с в сети mmWave, что приблизительно в 1,7 раза и пять раз соответственно превосходит скорость передачи с использованием предшествующих технологий. Быстрой и стабильной передачи данных также можно добиться в сетях 4G со скоростью загрузки 1,6 Гбит/с.

Ожидается, что способность сетей 5G передавать большие объемы данных и обмениваться данными в режиме реального времени с малой задержкой обеспечит пользователям новые формы взаимодействия не только с мобильными устройствами, но и в таких сферах, как «Интернет вещей» (IoT), видео с ультравысоким разрешением, голограммы, искусственный интеллект (ИИ) в реальном времени и автономное управление автомобилем.

Модем Exynos Modem 5100 также поддерживает стандарты RFIC, ET и PMIC и будет доступен в продаже к концу 2018 года.