Philips сообщила о приобретении производителя кардиологических систем визуализации EPD Solutions

Покупка EPD Solutions позволит Philips укрепить лидирующие позиции в сфере аритмологии и расширить портфолио интервенционных решений для диагностики и лечения пациентов с нарушениями сердечного ритма

Royal Philips объявила о приобретении EPD Solutions, производителя кардиологических систем визуализации и навигации для лечения пациентов с нарушениями сердечного ритма. Разработки EPD Solutions позволят Philips укрепить свои позиции на рынке интервенционной аритмологии, объем которого, по оценкам экспертов, составляет 2 млрд евро. Первоначальная сумма сделки составляет 292,1 млн долларов, последующие платежи оцениваются примерно в 250 млн долларов при условии выполнения контракта.

Технология EPD Solutions позволяет специалистам получить детальное 3D-изображение анатомии сердца и обеспечить визуализацию и навигацию катетеров во время процедур для обнаружения и лечения сердечной аритмии. Разработки компании имеют высокий потенциал, поскольку помогают ускорить и упростить процесс исследования, сделать его более эффективным и дают возможность в короткие сроки оценить результат терапии.

«Разработки EPD Solutions предоставляют хирургам подробную анатомическую 3D-модель сердца человека во время процедур абляции, – отметил Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – Такая технология поможет справиться с одной из ключевых потребностей, связанных с необходимостью проведения вмешательств в режиме реального времени. Приобретение EPD Solutions позволит преумножить наше стремление улучшать жизни пациентов с нарушениями сердечного ритма. Эта сделка является важным шагом в осуществлении нашей стратегии долгосрочного роста и расширения портфолио решений в области медицинской визуализации».

Сочетание возможностей ангиографической системы Philips Azurion и технологии навигации сердца EPD Solutions позволит врачам получать все необходимые данные для обнаружения и лечения нарушений сердечного ритма. Система визуализации нового поколения – Philips Azurion – была представлена на российском рынке в мае 2018 г. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу оборудование позволяет проводить малоинвазивные ангиографические исследования и интервенции. Теперь российские врачи могут оказывать помощь большему числу пациентов и проводить сложнейшие процедуры, делая это последовательно и с меньшим количеством ошибок.

«Я рад, что именно Philips станет «домом» для наших инноваций, бизнеса и сотрудников, – сказал профессор Шломо Бен-Хаим, основатель и председатель EPD Solutions. – Глубокий опыт и лидирующие позиции компании в области интервенционной диагностики и лечения полностью отвечают нашим стратегическим планам развития. Став частью Philips, мы намерены продолжить развивать технологии EPD Solutions и помогать врачам-электрофизиологам и пациентам по всему миру. Мы нацелены сократить затраты на исследования, упростить процесс диагностики и лечения и повысить эффективность обслуживания пациентов в сфере кардиологии».

По завершении сделки работники EPD Solutions станут частью Philips. Основатель и председатель компании, профессор Шломо Бен-Хаим продолжит оказывать поддержку Philips в развитии данного направления.