 

Samsung Electronics отчиталась о прибыли в размере 14,8 триллионов вон по итогам квартала

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, Текст: Дмитрий Степанов

Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2018 г. Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 58 трлн корейских вон, а консолидированная операционная прибыль – приблизительно 14,8 трлн корейских вон.

Приведенные выше цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. Таким образом, приведенные выше цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей: продажи: 57~59 триллионов корейских вон; операционная прибыль: 14,7 ~14,9 триллионов корейских вон.

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