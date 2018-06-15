ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») и Системный оператор ЕЭС реализовали проект по дистанционному управлению оборудованием одного из крупнейших питающих центров Белгородской области – подстанции 330 кВ «Губкин». Это первый опыт телеуправления энергообъектом высокого класса напряжения в Центральном федеральном округе.

Дистанционное управление осуществляется на подстанциях нового поколения, оснащенных современным оборудованием, системами цифровой связи и автоматизированной системой управления (АСУ ТП). Внедрение этой технологии позволяет значительно повысить качество работы энергообъектов. В частности, обеспечивается кардинальное – в десятки раз – сокращение времени проведения плановых переключений. Минимизируются риски ошибочных действий персонала, снижаются расходы на оперативно-технологическое управление.

Подстанция 330 кВ «Губкин» обеспечивает электроснабжение ряда крупных промышленных предприятий Белгородской области, в том числе Лебединского ГОКа, Стойленского ГОКа, «Комбината «КМАруда».

ФСК ЕЭС в настоящий момент реализует проект комплексной реконструкции и технического перевооружения энергообъекта. В январе 2018 г. введен в работу новый автотрансформатор мощностью 200 МВА. Еще один аналогичный трансформатор был установлен годом ранее.

Внедрение технологии дистанционного управления – одна из приоритетных задач инновационного развития ФСК ЕЭС. На данный момент выполнены пилотные проекты телеуправления на шести подстанциях 330 кВ и 220 кВ на Северо-Западе и Юге России.

С Системным оператором утвержден план-график мероприятий по дальнейшей реализации технологии на 93 подстанциях Единой национальной электрической сети к 2021 г. В том числе в 2018 г. на телеуправление будут переведены 18 объектов ФСК ЕЭС на Дальнем Востоке, Юге и в Центре России. Среди них такие значимые объекты как подстанция 220 кВ «Звезда», питающая одноименный судостроительный комплекс, 220 кВ «Русская» во Владивостоке, центры питания сочинского курортного региона.