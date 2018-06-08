КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru

КБ «Ассоциация» внедрил систему онлайн-банкинга faktura.ru. Новый интернет-банк на позволяет частным клиентам оплачивать в дистанционном формате большое количество услуг, в том числе услуги ЖКХ, связи, образования, вносить платежи в бюджет: налоги, штрафы ГИБДД и др., всего для оплаты доступны услуги более 3,5 тыс. поставщиков по всей России. Для удобства совершения платежей можно воспользоваться оплатой по шаблону или запланировать регулярный платеж для обязательных расходов. интернет-банк и мобильные приложения КБ «Ассоциация» выполнены в стилистике бренд-бука банка.

«Комплексное решение от faktura.ru позволяет нашим клиентам получить сервисы дистанционного банковского обслуживания высокого уровня в максимально короткие сроки. Широкие функциональные возможности платформы faktura.ru не только закрывают все основные потребности клиентов формата daily banking, но и помогают решать с помощью цифровых каналов актуальные бизнес-задачи банка, например, проводить таргетированные акции или делать персонализированные предложения», – сказал заместитель Председателя Правления банка М.Г. Григорьев.

Банк «Ассоциация» создан в 1990 г. в Нижнем Новгороде и входит в число крупнейших банков региона. С 2004 г. на базе его работает Приволжский филиал Ассоциации банков России, объединивший банки ПФО.