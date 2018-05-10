«Дримкас» и ЦРПТ вместе займутся цифровой маркировки табачной продукции

«Дримкас» и Центр развития перспективных технологий заключили соглашение о совместной работе по внедрению системы электронного документооборота и цифровой маркировки табачной продукции.

«Дримкас» участвует в эксперименте по маркировке табака и поддерживает работу с системой маркировки ЦРПТ. На кассе «Дримкас» можно сканировать код маркировки Data Matrix и отправить данные о продажах в ФНС и систему мониторинга оборота табачной продукции.

Также в рамках эксперимента разрабатывается автоматизированная приемка продукции от поставщика с регистрацией в системе. «Дримкас» реализует возможность принимать универсальные передаточные документы из системы маркировки и автоматически передавать их на кассы.

Пилотный проект, стартовавший 15 января, проводится для разработки и апробации инновационных механизмов цифровой маркировки табачной продукции, а также мониторинга её оборота. В ходе эксперимента производители наносят на производстве на пачку код Data Matrix, далее по первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе данных онлайн-кассы.

В феврале производители сигарет приступили к нанесению маркировки, в апреле ЦРПТ осуществил полную прослеживаемость продукции от фабрики до розницы.