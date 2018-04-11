«Аксиома-Софт» внедрила в ГК «Медси» систему финансового контроля на базе «1С»

«Аксиома-Софт» объявила о финальной стадии реализации проекта внедрения блока централизованного казначейства с использованием решения «1С:Управление Холдингом» в крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений ГК «Медси». Для решения этой задачи была привлечена проектная команда «Аксиомы-Софт», обладающая большим опытом в области автоматизации финансового учета.

В сентябре 2017 года группа компаний «Медси» приняла решение об отказе от старой системы автоматизации казначейства и переходе на функционал решения «1С:Управление Холдингом». Причиной перехода послужило технологическое устаревание, а также отсутствие масштабируемости внедренной ранее системы, которое влекло за собой создание большого количества дополнительных операций.

В ходе реализации проекта специалистами «Аксиомы-Софт» были автоматизированы следующие процессы: импорт бюджетных лимитов из Excel, формирование и согласование заявок, формирование и согласование реестров платежей, отправка платежных поручений в банк и разнесение выписки с поиском счетов, автоматическое полное распознавание операций эквайринга и инкассации.

Было реализовано автоматическое формирование заявок на оплату по договорам с постоплатой (утвержденных автоматически). За первые три месяца работы системы было введено около 15 тысяч заявок, из которых 80% - автоматические.

На сегодняшний день функционал полностью сдан в эксплуатацию, в системе работают порядка 1 – 1,5 тыс. пользователей. По результатам проекта сформированы ряд задач по развитию системы, среди которых создание системы персонализированной адресации задач, а также автоматизация функции контроля сроков выполнения задач в привязке к KPI.