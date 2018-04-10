IBM представила мейнфреймы для облачных сред

IBM презентовала новые модели мейнфреймов для облачных сред – IBM z14 Model ZR1 и IBM LinuxONE Rockhopper II. Эти модели дополнили линейку z14, которая была анонсирована в 2017 году.

Новые IBM Z поставляются в однофреймовых стойках, соответствующих 19-дюймовому промышленному стандарту, и могут быть размещены как в облачных ЦОДах, так и в частных облачных средах.

«Возможности IBM Z будут доступны еще более широкому кругу заказчиков, для которых важны непревзойденная безопасность с универсальным механизмом шифрования, машинным обучением, облачными возможностями и мощной аналитикой, − сказал Росс Маури, генеральный директор IBM Z. – Это позволит заказчикам повысить безопасность и функциональность локальных систем, а также гибридных облачных сред. Кроме того, новые мейнфреймы будут размещены в публичных ЦОДах IBM в целях повышения безопасности и производительности в условиях возрастающих объемов информационной обработки».

В эпоху цифрового бизнеса мейнфрейм остается для многих наиболее стабильной, безопасной и развитой средой для поддержки ИТ-программ, в том числе с учетом стремительного внедрения технологий блокчейн. Например, 87% всех транзакций по кредитным картам и почти восемь трлн платежей в год обрабатываются на мейнфреймах. Ежегодно платформа управляет 29 млрд транзакций в банкоматах, что эквивалентно почти пяти млрд долларов в день. Путешествия на самолетах во многом возможны также благодаря мейнфреймам, поскольку они отвечают за обработку четырех млрд пассажирских рейсов каждый год.

Согласно всемирному индексу критичности утечек данных (Breach Level Index, BLI) компании Gemalto, из почти 10 млрд скомпрометированных записей с 2013 года только четыре процента украденных данных были зашифрованы и поэтому оказались бесполезными для хакеров. Новые компактные модели мейнфремов могут обрабатывать более 850 млн зашифрованных транзакций в день на одной системе, не требуют дополнительного пространства, а также специального охлаждения и энергоснабжения. Но при этом они обеспечивают шифрование информации и включают технологию Secure Service Container для создания доверенной среды обработки информации и надежного обслуживания данных в промышленных масштабах.

При проектировании новых моделей IBM применяла методику дизайн-мышления и тесно сотрудничала с более чем 80 заказчиками, включая поставщиков ИТ-услуг, онлайн-банки и страховые компании, чтобы создать мейнфрейм для совершенно нового класса пользователей.

Новые системы IBM предназначены для обеспечения лучшей в отрасли безопасности для сред Linux с широким использованием технологии IBM Secure Service Container. С их помощью можно предпринять шаги для защиты данных как от внутренних угроз на системном уровне, например, от пользователей с высоким уровнем доступа или от хакеров, которые взламывают учетные записи, так и от внешних угроз. При этом не требуется вносить никаких изменений в приложения.

Разработчикам ПО не нужно создавать отдельный проприетарный код, чтобы воспользоваться этими расширенными возможностями безопасности. Всё, что нужно сделать, – поместить приложение в контейнер Docker для развертывания Secure Service Container. Управлять приложением можно с помощью инструментов Docker и Kubernetes, которые уже интегрированы в решение для упрощения использования сред Secure Service Container.

Новые предложения z14 и LinuxOne предполагают значительное увеличение емкости, производительности, памяти и кеша практически по всем показателям. Полный редизайн системы обеспечивает увеличение емкости при уменьшении занимаемой площади на 40% и нацелен на размещение продукта в любом ЦОД. Представленная модель z14 ZR1 может стать основой для решения IBM Cloud Private, что позволит создать «готовый ЦОД» путем совместного размещения хранилища, сети и других элементов вместе с мейнфреймом в одной физической стойке.

Среди преимуществ новой системы: 10% увеличение производительности по сравнению с предшественником z13s, и двукратное (8ТБ) увеличение памяти (модель z14 ZR1); более 850 млн зашифрованных транзакций в день в одной системе (z14 ZR1); 19-дюймовое стандартное решение, на 50% больше процессорных ресурсов и в два раза (8ТБ) больше памяти, чем у прошлой версии (LinuxONE Rockhopper II); сертифицированная инфраструктура для Docker EE с интегрированным управлением и проверенным масштабированием до 330 000 контейнеров Docker. Таким образом, разработчики могут создавать высокопроизводительные приложения и интегрировать архитектуру микросервисов без задержек или ограничений по масштабированию (LinuxONE Rockhopper II).

Новые модели подкрепляют недавно анонсированные IBM первые облачные сервисы с защитой данных на уровне мейнфреймов. Эти решения позволяют разработчикам и заказчикам создавать, развертывать и размещать приложения с надежной защитой и шифрованием данных в памяти, при перемещении и в состоянии «покоя». Семейство IBM Cloud Hyper Protect включает четыре новых сервиса, которые стали возможными благодаря внедрению IBM Z в глобальные общедоступные облачные ЦОД IBM. С помощью каталога IBM Cloud разработчики могут получить легкий доступ к уникальным возможностям безопасности для модернизации своих приложений в IBM Cloud.