«Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп»

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта по оптимизации управления персоналом 64 магазинов сети «Спектр Групп» на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» редакции 3.1.

В результате проекта одна из ведущих розничных сетей по продаже товаров косметики‚ парфюмерии и бытовой химии в Санкт-Петербурге перешла на программный продукт – «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» редакции 3.1. Переход на новую версию и редакцию обеспечил поддержку обновлений законодательства при обновлении решения, а также расширенный обновлённый функционал, позволяющий, в частности, автоматически заполнять одну из сложных форм отчётности - 6-НДФЛ.

Компания «Спектр Групп» была создана в 1990 и сегодня является одной из ведущих розничных сетей по продаже товаров косметики‚ парфюмерии и бытовой химии в Санкт-Петербурге и обособленными подразделениями в Выборге и Гатчине. До старта проекта процессы кадрового и регламентированного учёта в компании велись с помощью программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 ПРОФ» редакции 2.5. На решение перейти на более современную версию программы - «1С:ЗУП 8.3 КОРП» редакции 3.1 повлияло два фактора. Во-первых, это прекращение поддержки программного продукта версии 2.5 с I квартала 2018 года. Это значит, что изменения законодательства не будут поддерживаться в устаревшей редакции. Во-вторых, сам функционал конфигурации не соответствовал требованиям компании в части управления кадрами.

Руководство «Спектр Групп» поставило несколько задач при переходе с версии «1С:ЗУП ПРОФ» ред.2.5 на 8.3 КОРП: совершенствование кадрового учёта в компании; устранение ошибок в системе; настройка новых функциональных отчётов; расширение кадрового функционала.

Переход осуществили специалисты компании «Первый БИТ» (офис Санкт-Петербург). В рамках проекта: автоматизированы рабочие места в кадровой службе, планово-экономическом и IT-отделе. Перенесены данные из старой информационной базы в новую систему, настроена рассылка расчётных листков сотрудникам.

С помощью решения ЗУП 3.1 автоматизированы следующие функциональные области управленческой и учётной деятельности: учёт кадров и анализ кадрового состава, начисление и выплата заработной платы, исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда, отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия.

«Проект обеспечил полноценное ведение кадрового учёта и расчёта зарплаты персоналу в полном соответствии с законодательством РФ. В процессе реализации проекта команда «Первого БИТа» зарекомендовала себя как надежный квалифицированный партнер. Достигнута главная цель проекта – прошёл переход на ЗУП 3.1 КОРП», - отметил Киндяков А.С., руководитель отдела информационных технологий «Спектр Групп».