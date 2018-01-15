Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации

Cognitive Technologies, российский разработчик ИИ для беспилотных транспортных средств, впервые представил на крупнейшей мировой выставке электроники и робототехники CES 2018 в Лас Вегасе технологию понимания дорожной ситуации Cognitive smart situation capture.

«Cognitive smart situation capture позволяет не только детектировать объекты дорожной сцены, но и делать точный прогноз развития дорожной ситуации для всех участников дорожной сцены, формировать сценарии безопасного движения, в том числе и в критических дорожных ситуациях, – сказал руководитель департамента развития беспилотных транспортных средств Юрий Минкин, – Это является обязательным элементом управления для того, чтобы езда в беспилотном режиме была безопасной».

Примером работы Cognitive smart situation capture может быть случай, когда в отсутствии видимых помех для движения попутные транспортные средства с правой или левой стороны начинают снижать скорость. Система при этом понимает, что причиной снижения скорости может быть появление на дороге опасного объекта (например, старушки, переходящей трассу в недозволенном месте). Поэтому системе необходимо снизить скорость, дополнительно просмотреть нужный сектор, чтобы убедиться, действительно кто-то пересекает дорогу или нет, и т. д. И если действительно человек пересекает дорогу, то система предпринимает безопасное торможение.

«Cognitive smart situation capture позволяет безопасно управлять в непредвиденных ситуациях, которые не решаются «в лоб», говорит Минкин. «Мы научились определять области, в которые тот или иной объект дорожной сцены может (или не может) переместиться и с какой вероятностью, а также опасные и безопасные зоны для маневра». Это зоны рассчитываются также исходя из текущих физических характеристик объекта (траектории движения, линейной и угловой скоростей, ускорения и т.д.). При этом учитываются естественные ограничения физических законов и возможностей объекта. Например, человек не сможет бежать со скоростью 60 км/ч, а автомобиль не может ездить «боком» и т.д. А также иные признаки, косвенно подтверждающие намерения того или иного участника дорожной ситуации (включенный сигнал поворота автомобиля, поднятая вверх рука пешехода, включенная аварийная сигнализация и т.д.).

На основе таких прогнозов могут строиться конкретные сценарии поведения беспилотного автомобиля.

Эксперты компании считают, что решение позволит повысить безопасность движения до 30%.

«Вообще на CES наши решения, обеспечивающие безопасную работу автопилота на плохих дорогах и сложных погодных условиях, произвели реальный фурор. По - сути, в этом году на CES в разделе automotive не было представлено серьезных технологических новинок, и мы реально выделялись на общем фоне. Интерес к нашим решениям ведущих автопроизводителей и Tier-компаний мира был огромен. Нами уже подписано более 10 NDA с известными западными и азиатскими брендами», – отметила Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies.

Компания Cognitive Technologies является единственным российским участником выставки в секторе automotive.

Cognitive Technologies в 2015 году объявила о создании системы управления беспилотным автомобилем на базе КАМАЗ, а в конце августа 2016 года о разработке собственной интеллектуальной платформы для автономного вождения C-Pilot, которая может устанавливаться, как на легковых, так и на других типах автомобилей.

Компания сразу предложила антропоморфный подход в качестве основы системы компьютерного зрения. Испытания системы C-Pilot проводятся на опытном образце легкового автомобиля Nissan X trail.

Своим основным конкурентным преимуществом перед зарубежными компаниями Cognitive Technologies видит более совершенный искусственный интеллект, который позволяет системе автономного вождения устойчиво работать в плохих погодных условиях, а также на не идеальных дорогах, в отсутствии разметки, наличии повреждений дорожного покрытия и т.п.

Целью проекта является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022-2023 году.