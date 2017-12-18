PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс

PepsiCo интегрировала более 1100 планшетов Samsung для оснащения экспедиторов компании, обеспечивающих доставку товаров для более 10 тысяч клиентов по всей России, электронными кассами.

Свыше 1000 сотрудников PepsiCo перейдут на работу с планшетами Samsung Galaxy Tab Active, которые, вместе с кассовыми аппаратами, будут использованы для оформления кассовых и электронных чеков. Проект направлен на модернизацию автоматизированной системы для работы компании с онлайн-кассовым оборудованием .

Реализация проекта заняла 9 месяцев - с декабря 2016 года до августа 2017 года, и проводилась в несколько этапов. В период с января по февраль шел подготовительный этап проекта, включающий поиск подрядчиков и тестирование продукции.

Пилотный запуск проекта состоялся в июне 2017 года: экспедиторы PepsiCo в Минеральных водах протестировали 20 планшетов Samsung Galaxy Tab Active в полевых условиях. Убедившись в том, что устройства отвечают всем требованиям, компания PepsiCo осуществила интеграцию устройств в работу экспедиторов компании по всей России.

При выборе устройств для проекта, основными факторами были защищенность устройств и их совместимость с ERP-системой PepsiCo. Благодаря надежной защите от пыли и влаги по стандарту IP67, риск физического воздействия на планшеты практически нивелирован – устройства Galaxy Tab Active обеспечивают высокое качество работы практически в любых погодных условиях. Кроме того, планшеты Samsung совместимы с платформой Airwatch MDM, позволяющей легко управлять всем обширным парком планшетов PepsiCo, а также с Samsung Knox Mobile Enrollement, обеспечивающим быстрое развертывание тысяч мобильных устройств.

«Использование устройств Samsung является корпоративным стандартом PepsiCo на глобальном уровне, и нам особенно приятно, что мы можем развивать проекты компании в России. Мы уверены, что планшеты Samsung Galaxy Tab Active станут надёжным инструментом для эффективного решения бизнес задач экспедиторами PepsiCo», - сказал директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics Александр Краснов.

Согласно требованиям 54-ФЗ, вступившим в силу 1 июля 2017 года, все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков в налоговую при помощи электронной кассы.