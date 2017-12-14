«Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara

Компании «Крок» и Hitachi Vantara анонсировали открытие нового учебного центра Hitachi Vantara. Первый образовательный курс пройдет 18 декабря 2017 г. и будет посвящен СХД (системам хранения данных) корпоративного класса. Тем самым, компании объединили компетенции вендора и интегратора, а в результате их заказчики и партнеры получат возможность повысить уровень своей экспертизы в области управления данными, а также эксплуатации и оптимизации вычислительной инфраструктуры.

Оператором образовательной программы станет обучающая компания «Крок`ОК». Средний курс подготовки специалистов занимает от 3 до 5 дней. По итогам обучения слушатели получают сертификаты Hitachi Vantara.

«Сейчас, когда инновационные технологии развиваются с небывалой скоростью, рынку требуются более продвинутые ресурсы для подготовки специалистов для работы как с инфраструктурными, так и с аналитическими решениями. Открытие учебного центра Hitachi Vantara – стратегически важный шаг: центр откроет новые возможности для перспективных кадров ИТ-рынка страны. В свою очередь, «Крок», надежный многолетний партнер Hitachi, имеет все необходимые ресурсы для подготовки наших заказчиков и партнеров, включая базу знаний Hitachi Vantara и высокий уровень экспертизы преподавателей», - сказала Вероника Бурмистрова, менеджер по обучению Hitachi Vantara.

Среди решений, заявленных в образовательных курсах – системы хранения Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Virtual StoragePlatform G (VSP) G уровня Mid-range и Enterprise, Hitachi NAS Platform (HNP). В программу обучения также войдут курсы по работе с ПО для управления и настройки оборудования – Hitachi Command Suite, практическое освоение технологии Global Active Device, которая позволяет создавать распределённый active-active кластер на системах хранения данных линейки (VSP) G, а также курсы для архитекторов СХД, нацеленные на корректное проектирование и оптимизацию производительности систем хранения VSP. В дальнейшем на базе учебного центра будут также доступны образовательные программы по технологиям Hitachi в области бизнес-аналитики больших данных, машинного обучения и интернета вещей.

Все технологии могут быть протестированы в центре решений департамента вычислительных систем «Крок» на базе оборудования Hitachi Vantara, где слушатели смогут ознакомиться с технологиями вендора и испытать их в работе в условиях максимально приближенных к реальным бизнес-задачам.

Занятия будут проходить под руководством сертифицированных Hitachi Vantara экспертов «Крок» - инженеров, работающих в комплексных проектах и обладающих опытом интеграции технологий вендора в разнородные ИТ-инфраструктуры заказчиков. В числе таких проектов - построение платформы по хранению и обработке данных для Мосгорсуда, модернизация вычислительной инфраструктуры для многих крупных банков страны, модернизация СХД для крупной нефтегазовой компании и др. Этот опыт позволяет тренерам (экспертам «Крок») отвечать, в том числе, и на вопросы, выходящие за рамки учебной программы.

«Открытие учебного центра на базе решений Hitachi Vantara позволит нам поделиться накопленным экспертным опытом в области хранения и обработки данных в интересах заказчиков и партнеров. Большие данные, интернет вещей, оперативная аналитика – стремительно меняют бизнес и требуют от современных компаний высокой компетенции в работе с ИТ-инфраструктурой для внедрения этих технологий. Для этого мы разработали специальный подход – умное хранение данных, который направлен на максимальное извлечение новых знаний из бизнес-данных. Кроме того, у нас сформирован пакет услуг по подготовке вычислительной инфраструктуры заказчиков к реалиям цифровой экономики и «индустрии 4.0» - одной из самых актуальных задач ближайших лет», - отметил Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем компании «Крок».

Hitachi Vantara – новая компания корпорации Hitachi, которая специализируется на создании инновационных решений для работы с данными, ориентированных на крупный бизнес и тенденции цифровой экономики. В своей работе Hitachi Vantara использует экспертный опыт всех компаний, входящих в Hitachi Group и достижения рынка высоких технологий. В свою очередь, в активе «Крок» – собственная концепция «умного хранения данных», позволяющая повысить скорость и качество управленческих решений и оптимизировать стоимость хранения данных.