Торговая сеть «Мария-Ра» автоматизировала работу кадровой службы системой распознавания документов

В торговой сети «Мария-Ра» автоматизировали часть работы отдела кадров. Решение Smart IDReader будет использовано для распознавания паспортов России и СНИЛС, что снимет часть функций с сотрудников кадровой службы.

Smart IDReader является многоплатформенной системой распознавания удостоверяющих документов, которая может применяться в мобильных, десктопных и серверных приложениях заказчиков. В рамках сотрудничества с «Мария-Ра» для автоматизации ввода данных из сканов и фотографий паспорта РФ и СНИЛС была выбрана серверная реализация продукта, которой на распознавание 1 документа требуется менее 1 сек.

«Торговая сеть «Мария-Ра» стала нашим первым крупным клиентом из отрасли ритейла. Интеграция Smart IDReader с кадровыми учетными системами — это новая область применения с большими перспективами развития», — сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Техническое решение на базе серверной версии Smart IDReader позволяет обрабатывать скан-копии и фотографии удостоверяющих документов, которые поступают из всех магазинов сети «Мария-Ра» при приеме на работу новых сотрудников. После распознавания извлеченные данные используются для автоматического предзаполнения полей учетной карточки сотрудника в кадровой системе на базе 1С.

После того, как данные сотрудника внесены в его учетную карточку, сотрудник кадровой службы при необходимости сверяет их с изображением обработанного документа. Для удобства проверки в Smart IDReader реализована возможность запроса оценки надежности распознавания для каждого текстового поля.

«Сегодня мы активно расширяем географию присутствия нашей сети в регионах, в которых мы работаем. Это, конечно, связано с расширением штата сотрудников. Внедрение продукта Smart IDReader направлено на повышение эффективности работы сотрудников нашей кадровой службы», — отметил начальник отдела проектирования и разработки на базе 1С торговой сети «Мария-Ра» Максим Попов.

Сеть «Мария-Ра» насчитывает 943 магазина в 236 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Головной офис компании расположен в г. Барнаул. Сегодня «Мария-Ра» является одной из крупнейших работодателей в Сибирском регионе. В штате компании работает более 18 тыс. человек.