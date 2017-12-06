«Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Аплана. Центр Разработки» (ГК АйТи) разработала и внедрила информационную систему, охватывающую процессы корпоративного управления головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), а также процессы 30 дочерних обществ, расположенных на территории России.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создано в рамках реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)» и указа президента РФ № 84 от 24.01.2002г. Стратегической целью создания объединения стало сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение обороноспособности государства, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиления позиций России на мировом рынке вооружений. Корпорация – признанный лидер в разработке и производстве высокоточного оружия, объединяющая более трех десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

На момент начала проекта деятельность Управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций КТРВ была автоматизирована частично. Централизованная база информационных материалов пополнялась в ручном режиме, что затрудняло работу сотрудников.

Целью проекта стало автоматизировать систему корпоративного управления для достижения стратегических целей корпорации. Заказчик поставил задачу по переносу процессов в ИТ-пространство: консолидировать информацию обо всех юридических лицах, входящих в корпорацию, наладить эффективное взаимодействие руководителей головного предприятия и дочерних обществ на основе единых стандартов. Организовать доступ руководства и соответствующих служб к структурированным информационным материалам, обеспечить информационную поддержку Совета директоров. Также нужно было повысить уровень исполнительской дисциплины и обеспечить контроль исполнения решений управляющих органов.

На первом этапе специалисты компании «Аплана. ЦР» совместно со специалистами КТРВ обследовали бизнес-процессы корпоративного управления, выработали и внедрили единые подходы к подготовке, сбору и анализу отчетной информации и документов о деятельности дочерних обществ и их органов управления.

Вторым этапом проекта стала разработка и внедрение информационной автоматизированной системы, которая реализовала согласованные методы и функции корпоративного управления. В дальнейшем планируется доработка системы по результатам изменения нормативной документации и требований законодательства.

«Перед корпорацией возникла необходимость решения непростой задачи – автоматизация управления распределенными разнородными предприятиями в рамках единой концепции. Построение корпоративного управления с помощью современных информационных технологий позволило корпорации повысить эффективность своей деятельности. Такой результат мы получили благодаря совместной работе профессионалов из КТРВ и Аплана. Центр Разработки», – отметил начальник центра информационных технологий Алексей Чесноков.

В результате внедрения системы КТРВ получила автоматизированный доступ к информации о деятельности дочерних обществ и их руководства. Взаимодействие органов управления головного предприятия и дочерних обществ стало эффективнее. Система обеспечивает своевременное формирование решений, направленных на уменьшение рисков управления, повышения устойчивости и капитализации обществ корпорации, а также качественное планирование, организацию и информационную поддержку корпоративных мероприятий, контроль исполнения решений.

«Мы благодарны КТРВ за выбор компании «Аплана. Центр Разработки» в качестве исполнителя данного проекта. Это очередной шаг предприятий ОПК на пути формирования цифровой экономики, обеспечения конкурентоспособности и безопасности на долгосрочную перспективу», – отметил коммерческий директор «Аплана.ЦР» Ярослав Макаров.