Naumen одержала двойную победу в конкурсе «Газпром нефть Innovation Challenge»

Naumen одержала двойную победу по итогам конкурса инновационных проектов «Газпром нефть Innovation Challenge», проведенного компанией «Газпром нефть» совместно с фондом «Сколково». Проектные решения Naumen признаны лучшими сразу в двух номинациях: «Прогнозирование инфраструктурных сбоев» и «Автоматическая обработка и маршрутизация e-mail-обращений пользователей».

Победители определялись по 5 номинациям: носимые устройства в целях производственной безопасности; дополненная реальность для контроля работы оборудования; 3D-навигация на производственных объектах; прогнозирование инфраструктурных сбоев; автоматическая обработка и маршрутизация e-mail-обращений пользователей.

«Наши разработки для прогнозирования инфраструктурных сбоев и решение для автоматической обработки и маршрутизации обращений пользователей были признаны лучшими, получив максимально высокую оценку жюри по всем критериям, указанным в бизнес-требованиях «Газпром нефти», – отметил Игорь Кириченко, исполнительный директор компании Naumen. – Инновации, которые мы используем в своих разработках, включая технологии машинного обучения, анализа данных, интеллектуальной обработки обращений, способны не только эффективно решать актуальные задачи крупных компаний нефтегазового сектора, но и дать новый импульс технологическому развитию, цифровизации отрасли и экономики в целом».

При оценке проектных решений, представленных участниками конкурса в соответствии с техническим заданием (бизнес-требованиями) компании «Газпром нефть», жюри учитывали такие факторы, как: наличие конкурентных преимуществ по сравнению с существующими на рынке аналогами, вероятность достижения заявленных параметров продукта, соответствие продукта бизнес-требованиям, достаточность компетенций и опыта членов команды проекта для успешной реализации проекта и последующей коммерциализации инновационного решения.

Основной целью конкурса стало стимулирование исследований и разработок новых технологий по актуальным ИТ-направлениям для российских нефтегазовых компаний. К таким направлениям организаторы отнесли новые способы хранения, обработки, передачи и отображения информации; системы проектирования, разработки и управления; облачные технологии и сервисы; высокопроизводительные системы вычислений и хранения данных, а также системы поиска, распознавания и обработки аудио, видео и графической информации.

Организатором мероприятия выступил фонд «Сколково», а партнером — «Газпром нефть», которая предоставила бизнес-требования для его проведения.