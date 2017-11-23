«Росэлектроника» в 2018 году включит свои светильники в реестр «Автодора»

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) объявила о том, что светодиодные светильники, разработанные в холдинге, успешно прошли испытания на участке федеральной трассы М4-Дон и будут включены в реестр поставщиков ГК «Автодор».

Уполномоченный оператор ГК «Автодор» до конца октября текущего года осуществлял опытную эксплуатацию светильников серии SLED-Street-9 мощностью 150 Вт, разработанных специалистами томского предприятия холдинга – НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП).

В результате светильники подтвердили ряд эксплуатационных характеристик, в частности, большой диапазон питающего напряжения (150-280 В), защиту от перенапряжения, равномерную освещенность улиц, малый срок окупаемости (4 года), отсутствие эффекта мерцания (коэффициент пульсации менее 1%), большой индекс цветопередачи (75,3 Ra).

Кроме того, светильники, оснащенные блоками питания с корректором коэффициента мощности, продемонстрировали высокую экономичность – энергопотребление на 55,2% ниже, чем у ламп ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые газоразрядные лампы высокого давления). Также светильники подтвердили соответствие международному стандарту защиты оболочки оборудования от внешнего воздействия – попадания пыли и воды (класс IP67).

В 2018 году НИИПП планирует вывести свои светильники также на корпоративный рынок крупных промышленных потребителей. Например, в настоящее время опытно-промышленные испытания светильников серии SLED-Street мощностью 500 Вт проходят на объекте «Газпромнеть-Восток» (Томск) - «Кустовая площадка №1 Южно-Табаганского месторождения». Испытания начались в июле 2017 года и будут завершены в январе будущего года.

Производство светодиодных светильников является одним из основных направлений развития НИИПП в сфере гражданской продукции, долю которой в структуре выручки предприятия планируется нарастить до 25% к 2020 году.

Приборы серии SLED-Street выпускаются в диапазоне мощностей — 40-150 Вт и световым потоком — 4-15 тыс. Лм. Серия разработана на базе светодиодов собственного производства НИИПП со световыми потоками 120-140 Лм и в оригинальном корпусе, изготавливаемом методом экструзии. Форма корпуса предотвращает налипание снега и оседания пыли, что обеспечивает стабильный коэффициент теплопередачи.

Прибор 500 Вт был разработан специально для освещения крупных площадей, таких как, складские помещения, самолетные ангары, судовые верфи, сборочные самолетостроительные помещения и другие площади с высотой потолков выше 20 метров. Световой поток изделия — 55 тыс. Лм. При этом светильник выполнен в едином для всей серии корпусе, демонстрируя уникальное соотношение светового потока и массогабаритных показателей.