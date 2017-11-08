Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово»

Inline Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал очередным этапом продолжительного сотрудничества Inline Technologies с Группой «Черкизово» по развитию ее инфраструктуры хранения и обработки данных.

Предприятия и филиалы группы «Черкизово» в регионах РФ осуществляли информационное взаимодействие через расположенный в Москве единый центр обработки данных. В случае его выхода из строя или возникновения проблем с каналами связи существовал риск длительной недоступности для пользователей критически важных информационных сервисов, таких как управление финансами, логистикой, нормативно-справочной информацией, ERP и других. Это, в свою очередь, повышало и общие финансовые риски заказчика. В определенный момент задача обеспечения непрерывности ИТ-сервисов стала для группы «Черкизово» приоритетной среди прочих мероприятий по развитию информационной инфраструктуры.

Inline Technologies предложила повысить отказоустойчивость дата-центра за счет создания дополнительной площадки ЦОД и организации территориально распределенного кластера хранения и обработки данных на базе решения NetApp MetroCluster. Такая конфигурация в том числе позволяет осуществлять переключение виртуальных серверов между двумя площадками ЦОД, соединенными высокоскоростными каналами связи: в автоматическом режиме, в случае возникновения на одной из них чрезвычайных ситуаций, или по команде администратора – при плановом обслуживании.

В связи с большой важностью данного проекта для функционирования бизнес-процессов группы «Черкизово» все работы по созданию кластера ЦОД, включая монтаж, настройку, тестирование оборудования и пусконаладочные мероприятия, Inline Technologies выполнила в течение 2 месяцев. При этом на время работ по реконфигурации существующей системы хранения, которая требовала проведение миграции хранимых на ней данных, компания Inline Technologies предоставила заказчику в пользование СХД NetApp из своего подменного фонда.

Реализация проекта позволила повысить уровень доступности информационных сервисов и обеспечить их непрерывность для всех территориально распределенных объектов и производственных комплексов Группы «Черкизово». В настоящее время с помощью кластера в компании реализуется катастрофоустойчивое хранение более 70 Tбайт данных и обеспечивается возможность быстрого восстановления работы всех критически важных информационных сервисов предприятия в случае выхода из строя оборудования или недоступности одной из площадок ЦОД из-за аварий или плановых отключений.