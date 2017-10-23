«Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме»

«Октелл» объявила о завершении работ по внедрению решения «omni-channel» в «Таттелекоме», предоставляющем услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет по различным технологиям, цифрового и кабельного телевидения, мобильной связи.

Благодаря собственной разработке «Октелл» смог расширить каналы взаимодействия «Таттелекома» с его клиентами – уже с начала октября пользователи могут получать поддержку и консультации в самых популярных мессенджерах Telegram и Whatsapp, социальной сети «ВКонтакте», в форме обратной связи, по электронной почте и sms -сообщениям.

Интерфейсы рабочего места оператора техподдержки и супервизора стали еще удобнее - появилась возможность обработки сообщений, поступающих со всех каналов взаимодействия, в режиме «одного окна»; идентификация пользователя уже на этапе работы чат-бота, моментальное формирование статистики, режим определения приоритетных каналов связи и установление skill- тэгов операторам, мгновенный доступ к нескольким CRM-системам и Базе Знаний, помощь супервизора и отправка фото- и аудиофайлов пользователям.

«Омниканальность, внедренная «Октелл», позволила нашим клиентам связываться с нами еще более оперативно и удобно, повысила их лояльность, и конечно же, значительно увеличила качественные показатели технической поддержки в целом. Всем, кто хочет быть на «пике», идти в ногу со временем и удовлетворять постоянно растущие запросы клиентов, с полной уверенностью могу посоветовать команду «Октелл», как профессионалов и единомышленников» - отметил Владимир Ермилов, директор по клиентскому сервису «Таттелеком».