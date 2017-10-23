Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud

Gorenje («Горенье БТ») объявила о размещении корпоративных почтовых серверов в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group, которая предоставила оптимальное решение по виртуальной инфраструктуре.

Специально сконфигурированное компанией Stack Group IaaS-решение обеспечивает надежную интеграцию почтовых сервисов Gorenje с другими информационными системами. Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности для информационных систем, в том числе обеспечивает Gorenje возможностями оперативного управления количеством пользователей и емкостью почтовых ящиков.

«Компания Gorenje использует самые современные технологии не только для производства бытовой техники, но и для организации внутренних бизнес-процессов, что позволяет оставаться одним из лидеров на рынке, повышать эффективность и гибкость бизнеса», - сказал Даворин Лэмпл, финансовый директор «Горенье БТ».

«Наиболее удобной реализацией решения для размещения почтовых сервисов является облако, так как работа этих сервисов требует высокого уровня отказоустойчивости и эластичности, а также быстрого масштабирования. Облако позволяет не только сократить затраты на закупку физического оборудования и лицензий, но и увеличить скорость развёртывания инфраструктуры, а также обеспечить высокий уровень доступности приложений», - отметил Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group.

Компания Stack Group благодаря эффективности и надежности применяемых IaaS-решений уже длительное время сотрудничает с Gorenje, в том числе предоставляя услуги по администрированию почтовых сервисов.