«АМТ-Груп» модернизировала ИТ-инфраструктуру Нацбанка Кыргызской Республики

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по модернизации информационной инфраструктуры Национального банка Кыргызской Республики. Целью модернизации являлась организация гарантированного бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры для обеспечения непрерывной работы бизнес-процессов банка.

Специалисты «АМТ- Груп» провели комплексную модернизацию и создали двенадцать новых автоматизированных систем, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования информационной инфраструктуры банка. Выполнена модернизация существующей территориально-распределенной (межфилиальной) сети передачи данных банка, объединяющей головной офис с шестью областными управлениями (филиалами). Выведено из эксплуатации устаревшее и неподдерживаемое оборудование.

Одной из вновь созданных систем стала система виртуализации вычислительных ресурсов. Система представляет из себя катастрофоустойчивый кластер vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) на основе ПО от VMware и DataCore, организованный между двумя географически-разнесенными площадками ЦОД банка. Внедрение системы позволило значительно повысить эффективность использования серверных ресурсов организации, т.к. теперь можно параллельно запускать несколько экземпляров операционных систем с приложениями на каждом сервере с процессорной архитектурой x86/x64. Кроме того, виртуализация вычислительных ресурсов помогла ИТ-подразделению банка ускорить процесс развёртывания бизнес-приложений, повысить их доступность, а также дала возможность автоматизировать многие процессы, в результате чего ИТ-инфраструктура предприятия стала более управляемой и экономичной.

Значимым также является и тот факт, что теперь все важные виртуализированные бизнес-приложения банка и относящиеся к ним данные синхронно реплицируются между площадками и могут быть с минимальным простоем (порядка нескольких минут) перезапущены на работоспособной стороне даже в случае полной потери любой из площадок ЦОД банка.

Важной составной частью модернизированной ИТ-инфраструктуры банка является система резервного копирования и архивирования данных, дающая возможность централизовать все процессы, связанные с хранением и архивацией данных в организации. Внедрённое решение построено на базе ПО от VERITAS - унифицированной платформе, позволяющей организовать многоуровневую непрерывную защиту данных путём создания резервных копий как физических, так и виртуальных систем со значительным ускорением процессов резервирования данных. Для обеспечения максимальной надёжности хранения резервных копий важных данных система выполняет их автоматическое копирование на резервную площадку.

Специалистам «АМТ-Груп» также предстояло решить задачу по повышению доступности ИТ-сервисов, снижения затрат на обслуживание, в том числе и за счет автоматизации управления элементами ИТ-инфраструктуры. Для достижения этих целей в проект были включены несколько систем, предназначенных для управления элементами ИТ-инфраструктуры и автоматизации ИТ-процессов. Решение по управлению ИТ-инфраструктурой включает продукты, обеспечивающие управление IP-адресным пространством, сетевым оборудованием, производительностью сетевого оборудования и каналов связи, мониторингом состояния ИТ-сервисов.

В качестве платформы по управлению ИТ-процессами был выбран продукт Symantec Service Desk. Запуск системы и автоматизация ключевых ИТ-процессов в системе ServiceDesk в роли автоматизированного средства реагирования на инциденты и устранения неполадок уже сейчас позволяет контролировать работы по облуживанию ИТ-инфраструктуры банка, сократить время закрытия проблем и оптимизировать затраты на поддержание ключевых бизнес-сервисов. Наибольший эффект сокращения расходов по обслуживанию бизнес-систем, а также контроль за их доступностью дает использование комплекса систем управления и мониторинга на базе продукта CA Spectrum.

В качестве решения по управлению IP-адресным пространством был выбран продукт Infoblox DDI, позволяющий обеспечить надежную работу базовых сетевых сервисов и содержащим аппаратную систему защиты от всевозможных DNS атак на сервис DNS из сети интернет.

При решении ИТ-задач одним из ключевых для банка является вопрос обеспечения информационной безопасности – защиты обрабатываемой информации и служебной инфраструктуры. В рамках проекта был применен подход Defense-in-depth, внедрены современные средства защиты и практики их использования. Кроме того, существенную роль в проекте имела работа по усовершенствованию процессов и техник эксплуатации ИТ-систем с учетом потребности по обеспечению интеграции с ними решений по защите информации. В результате работ по проекту в банке были существенно улучшены возможности инфраструктуры по контролю и мониторингу, а также активному противодействию вредоносной активности.

Все работы, производимые специалистами «АМТ-Груп», осуществлялись в строгом соответствии с заранее подготовленными планами работ, что позволило выполнить все поставленные задачи без прерывания деятельности подразделений банка. На текущий момент все модернизированные/созданные в рамках проекта системы переданы в опытную эксплуатацию.

Проведенная комплексная модернизация ИТ-инфраструктуры позволила банку решить задачу повышения уровня зрелости процессов ИТ, привести этот уровень в соответствие с принятыми в финансовой отрасли нормами и требованиями стандарта CoBIT 4.1. В результате выполненных работ банк получил современную ИТ-инфраструктуру, построенную на принципах совместимости, масштабируемости, отказоустойчивости и управляемости.