Объем российского рынка CRM достиг 10,4 млрд рублей

По итогам 2016 года TAdviser оценивает объем отечественного рынка CRM на уровне 10,4 млрд руб. Рынок вырос примерно на 5%, при этом динамика снизилась. По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует рост в диапазоне 8-10%.

Российский рынок CRM можно разделить на 2 части – это сегмент крупных заказчиков, среди которых востребованы тяжеловесные иностранные решения, и сегмент СМБ, где в приоритете отечественные продукты.

Крупные компании, которые выбирают систему как платформу для развития бизнеса, пока не находят альтернативы зарубежным решениям. Инвестиции вендора в развитие продукта, технологическое превосходство, широкая партнерская сеть – то, что отличает «зрелые» CRM-решения.

По словам Ивана Ерохина, директора по развитию Центра внедрения бизнес-систем компании «Инфосистемы Джет», отечественные решения в основном ориентированы на малый и средний бизнес, что обусловлено текущей ситуацией роста технологичности предприятий в этом сегменте.

Алексей Клочков, директор Terrasoft (Регион Россия), отмечает, что сегодня компании хотят начать работать в CRM в кратчайшие сроки, использовать готовый функционал и сразу получать результаты.

«Поэтому сейчас востребованы коробочные решения с готовыми наборами процессов, с готовыми расширениями и интеграциями. Кроме того, нужна возможность быстро и гибко настроить продукт, а также, учитывая насколько динамично меняется рынок, возможность менять его на лету и масштабировать в будущем», - говорит Клочков.

По итогам 2016 года лидером топ-10 российского рынка CRM стала компания AT Consulting. За отчетный период её выручка от проектов в области CRM-систем выросла на 3,5% и достигла 1,7 млрд руб.

В тройку лидеров также вошли компании «Техносерв Консалтинг» и «1С-Рарус». Выручка первой составила 1,4 млрд руб., второй - около 800 млн руб.

Наибольший рост доходов от CRM-проектов показала компания Navicon (+36,6%). Падение выручки зафиксировано у двух компаний – «Инфосистемы Джет» (-22,1%) и «Новардис Консалтинг» (-20%).

Если посмотреть на статистику внедрений, то можно увидеть, что больше всего проектов реализуют две компании – «1С-Рарус» и Terrasoft. «1С-Рарус» вместе с партнерами в 2016 году приступила к реализации 881 CRM-проекта, Terrasoft - к 193. При этом, лидер Топ-10 российского рынка CRM по выручке - компания AT Consulting, в течение 2016 года дала старт 60 проектам.

На российском рынке CRM заметно несколько основных тенденций. В частности, это продолжающееся расширение функциональности систем. Типичные и базовые задачи CRM уже решены и компаниям требуются уже комплексные решения, автоматизирующие все виды и типы внешних коммуникаций с участниками рынка, клиентами или партнерами. Другие часто упоминаемые тренды – персонализация маркетингового опыта, интеграция с другими решениями, спрос на мобильные инструменты и облачные CRM. Причем последний тренд можно разделить на два. С одной стороны, популярность SaaS-решений, особенно в секторе СМБ, растет, с другой – сохраняется недоверие к «клаудным» системам у некоторых категорий заказчиков.

По мнению участников российского рынка CRM, в течение ближайших 5 лет границы между CRM и другими системами, например, такими как ERP и BI, постепенно будут исчезать.

Другой прогноз - трансформация CRM в системы CEM (Customer Experience Management, управление опытом клиента). После того, как бизнес сделал при помощи CRM удобной свою работу, он начинает делать удобнее жизнь клиентов и изучать своего потребителя, задействовать его эмоции в общении с брендом – компании начинают формировать образ жизни, интересы клиента.

Еще один весьма ожидаемый прогноз – это становление облачной модели наиболее массовой схемой предоставления CRM-систем, причем как среди СМБ-компаний, так и в корпоративном сегменте. Выгода для компаний очевидна – моментальное подключение, отсутствие затрат на инфраструктуру, возможность в любой момент подключать или отключать необходимую функциональность.

Среди других ожиданий - развитие различных интеллектуальных инструментов, увеличение числа возможных каналов взаимодействия с клиентами, поведенческий анализ и когнитивные сервисы.

За 12-летний период наблюдений база TAdviser пополнилась более чем 2,5 тыс. CRM-проектов. Чаще всего внедрения происходили в двух отраслях – в торговле (18%) и сфере финансовых услуг (16%).

С полной версией обзора «CRM 2017» можно ознакомиться по ссылке.