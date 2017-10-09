Brain4Net выпустила релиз 2.2 платформы B4N Service Platform

Brain4Net объявила о выпуске B4N Service Platform Release 2.2 – очередного технологического релиза комплексной программной платформы для модернизации сетевой инфраструктуры операторов связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей. B4N Service Platform Release 2.2 включает новые решения, расширение списка совместимых с платформой виртуальных сетевых функций, улучшение функционала интеграции с существующей сетью заказчика и улучшения ранее реализованной функциональности.

В B4N Service Platform 2.2 реализовано инновационное решение «ИТ Конструктор», которое позволит объединить большую часть сетевых сервисов корпоративной ИТ-инфраструктуры в единую виртуальную сеть, и запускать его из облака или «из коробки», то есть на одном сервере, установленной внутри сети клиента. Решение обеспечивает рекордную быстроту масштабирования, а также позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными капитальными затратами обеспечить подключение удаленных офисов в централизованную инфраструктуру.

«В релиз 2.2 мы включили разноплановые новинки и улучшения функциональности, нацеленные на упрощение и быстроту перехода корпоративных заказчиков, телеком-операторов и провайдеров услуг к сервисно-ориентированной модели ведения бизнеса. – поделился Олег Щапов, генеральный директор Brain4Net. - Теперь мы предлагаем сетевые решения для компаний любого масштаба в зависимости от их бизнес-задач и ИТ-стратегии. С решениями Brain4Net можно эффективно создать сетевую архитектуру нового поколения с нуля или же провести плавную трансформацию без ущерба функциональности действующей сети».

B4N Service Platform 2.2 включает ряд нововведений. В каталог виртуальных функций добавлены продукты компаний Fortinet, IP Infusion и Arbor Networks. Выпущен первый коммерческий релиз решения SDN Fabric for Media – программно-определяемой транспортной медиа-платформы, нацеленной на поэтапную модернизацию сетей телевизионного производства, переход к технологиям Ethernet для транспорта мультимедиа трафика и концепции SDN для управления инфраструктурой. Решение было представлено мировому сообществу в сентябре 2017 года на выставке IBC 2017.

Реализована поддержка overlay технологий для обеспечения еще более гибкой интеграции с существующей сетью Заказчика и организации связности с удаленными точками, подключенными к SDN-сети. Добавлена масса новых функций, включая поддержку HTTPS, автовосстановления виртуальных сетевых функций после сбоя, расширенное управление пользователями, гранулярного зеркалирования трафика на уровне сервисов, управление дисковым пространством для VNF, новые типы виртуальных интерфейсов, поддержку cloud init и многое другое.

В новом релизе B4N Service Platform были достигнуты улучшения разработанной ранее функциональности. Обновлен дизайн большей части WEB-интерфейса B4N Service Platform на основе проекта, реализованного совместными усилиями Brain4Net и Студии Артемия Лебедева. Доработаны инструменты интеграции IP/MPLS и поддержка сервисов L3VPN. Расширен функционал в рамках решения B4N Visibility Fabric, предназначенного для построения масштабируемых фабрик TAP-агрегации на базе 10/25/40/100G коммутаторов с открытой архитектурой. Расширены возможности фильтрации по заголовкам уровней L2-L4, добавлена возможность добавления виртуальных сетевых функций, выполняющих роль Network Packet Brokers, в сервисную цепочку, значительно доработан графический интерфейс управления TAP-фабрикой. Значительно расширен функционал сервера лицензирования для обеспечения поддержки различных моделей лицензирования поставщиков виртуальных сетевых сервисов (VNF). Добавлены улучшения функционала и улучшен графический интерфейс модулей системы Self-care Portal, VNF Manager, Event Manager, Monitoring и Service Configurator.

Компания представит новинки на SDN NFV World Congress, главном событии года по тематике SDN/NFV в Европе, которое в 2017 году проходит в Гааге, Нидерланды 9-13 октября.