«Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) объявила о том, что муниципальные власти Аммана (Иордания) дали высокую оценку результатам испытаний адаптивных светофоров холдинга и выкупили все тестируемое оборудование для постоянной эксплуатации на перекрестках города.

Оборудование изготавливается в герметичных корпусах, исключающих затапливание из-за осадков или засорение внутренних частей светофора из-за характерных для Иордании песчаных бурь.

Светофоры оснащены контроллерами с модулем сбора дорожной информации, который включает до 8 детекторов различных данных. Они способны автоматически учитывать, например, интенсивность естественного освещения – повышать или понижать яркость сигнала светофора, плотность трафика – менять длительность фаз зеленого и красного сигнала, и даже аварийные ситуации на светофорах в одном направлении – переводить оборудование в режим желтого мигания. Контроллеры также обеспечивают связь с диспетчерским центром через Ethernet и/или GPRS.

Как сообщалось, весной текущего года, «Росэлектроника» поставил в столицу ближневосточного государства пробную партию адаптивных светофоров объемом 32 комплекта, которые прошли эксплуатационные испытания на трех перекрестках с максимально интенсивным движением.

В настоящее время специалисты холдинга готовят коммерческое предложение по поставкам светофоров для оборудования всех автомагистралей Аммана. «Мы доказали надежность техники в специфическом климате Ближнего Востока. Теперь должны продемонстрировать экономический эффект ее применения в масштабах крупного города. Задача осложняется сильнейшей конкуренцией со стороны австрийских, германских, голландских компаний, которые также интересуются иорданским рынком дорожного оборудования», - прокомментировал заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

Одна из компаний, действующих в странах Ближнего Востока, на условиях дилерского соглашения закупила 20 комплектов светофоров «Росэлектроники». Каждый комплект включает восемь транспортных светофоров, восемь пешеходных светофоров, один контроллер, шесть солнечных панелей и четыре аккумуляторных батареи. Планируется, что поставки оборудования начнутся осенью текущего года.

«Речь идет об оборудовании, которое не предполагается подключать к единой сети, как диспетчерского управления, так и электропитания. Объем поставок достаточен для оборудования 20 перекрестков», - сообщил Арсений Брыкин.

В структуре «Росэлектроники» разработкой и производством дорожных светофоров занимается «Телемеханика» (Нальчик). «Телемеханика» уже поставляла дорожное оборудование в ряд городов России. В частности, различными модификациями светофоров оборудованы автодороги Нальчика, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Кемерово, Рязани, Астрахани, Курска.