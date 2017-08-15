Addreality внедрила цифровую рекламу в сети гипермаркетов «Глобус»

Addreality объявила о внедрении в 12 гипермаркетах сети «Глобус» в Москве и Московской области около 600 цифровых устройств для трансляции рекламы и взаимодействия с потребителями. Внедрение заняло 3 месяца. В будущем увеличится количество решений и разнообразие их функций.

Результатом проекта стало централизованное управление цифровыми коммуникациями с покупателями на TV-экранах, прайс-чекерах и электронных весах в гипермаркетах. Addreality объединила 3 типа различных устройств, разработала систему авторизации и удаленного управления маркетинговым контентом, вне зависимости от местоположения маркетолога.

Платформа Addreality стала инструментом повышения качества рекламной информации на местах продаж в сети «Глобус». Размещение рекламных материалов теперь происходит по всей торговой сети централизованно.

«Это наш первый совместный проект с сетью гипермаркетов, и, несмотря на нюансы технологического характера, внедрение завершилось успешно, – сказал Евгений Родичкин, менеджер по развитию бизнеса Addreality. – В перспективах – развитие проекта с точки зрения наращивания количества точек взаимодействия и расширения их функциональности».

«Успешный запуск системы управления цифровыми устройствами в нашей сети показал, что Digital Signage обладает серьезным потенциалом, – сказала менеджер проектов «Глобус» Юлия Вылегжанина. – Мы видим необходимость в новых технологиях для развития бизнеса и общения с потребителем, и Addreality стали для нас поставщиком с подходящим балансом цены, качества и гибкости. Наш парк оборудования достаточно экзотичен, что, как правило, усложняет внедрение единой программной платформы. Эксперты Addreality справились с этой технологически сложной задачей и смогли построить эффективную и управляемую из любой точки систему коммуникаций».