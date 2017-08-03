Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» и Bonduelle, один из крупнейших производителей консервированных овощей, объявили о заключении контракта на предоставление услуг облачного хранилища данных. Российское представительство компании Bonduelle будет использовать ресурсы «Техносерв Cloud» для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем компании.

Уже более 20 лет Bonduelle осуществляет на российском рынке продажи консервированных и замороженных овощей для розничной торговли и ресторанов. За это время компания развила широкую торгово-производственную сеть, для обеспечения деятельности которой необходима соответствующая ИТ-инфраструктура и системы. В целях обеспечения отказоустойчивости своих продуктивных систем Bonduelle приняла решение о хранении резервных данных в облачном хранилище.

В качестве резервной площадки Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечить перенос, хранение, безопасность, контроль и, в случае необходимости, быстрое извлечение и восстановление резервных данных компании. Сервис повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. Услуга тарифицируется по принципу фактического использования ресурсов.

«Мы провели тщательный анализ возможностей облачных платформ и их тарификации. Мы искали поставщика, который сможет гарантировать совместимость облачного решения с системами нашей компании, обеспечить доступность и сохранность резервных данных столь важных для нас продуктивных систем. В результате, мы остановили свой выбор на «Техносерв Cloud» как на платформе, отвечающей всем выставленным нами требованиям. При этом гибкая тарифная политика интегратора позволяет нам осуществлять оплату по факту потребления ресурсов, что является для нас гибкой и выгодной схемой», — отметил Александр Фаризанов, руководитель отдела ИТ «Бондюэль-Кубань» (Bonduelle).