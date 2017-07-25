TrueConf и CDNvideo запустили платформу для трансляции видеоконференций

TrueConf и CDNvideo представили совместное решение, позволяющее автоматизировать трансляцию видеоконференций TrueConf на десятки тысяч зрителей. Результатом сотрудничества двух компаний с многолетним опытом работы в области передачи аудио- и видеоконтента стала взаимная поддержка интерфейсов API с прозрачной для пользователя стыковкой их между собой. Это позволяет заказчикам TrueConf значительно расширить количество участников конференций без покупки дополнительных пользовательских лицензий.

Для организации трансляции администратору TrueConf Server достаточно выбрать профиль CDNvideo в настройках при создании видеоконференции. Трансляция будет начинаться автоматически каждый раз при входе в эту конференцию участников. Профиль CDNvideo можно использовать для любого числа конференций.

Просмотр трансляции доступен с любых устройств. По умолчанию TrueConf Server предлагает виджет HTML5 с трансляцией, который можно вставить на любой сайт или в корпоративный интранет. Сеть CDNvideo с пропускной способностью 1 Тбит/с автоматически масштабирует вещание на любое количество зрителей в любой точке мира с качеством 720p и 30 к/с.

«Компания CDNvideo показала себя как сильный игрок на рынке сервисов по доставке контента, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Трансляции, как и видеоконференцсвязь, уже давно стали неотъемлемой частью современных коммуникационных систем. Благодаря потоковому вещанию мы смогли снизить нагрузку на сервер и в то же время увеличить количество потенциальных участников конференции».

Из технических особенностей стоит отметить, что TrueConf Server транскодирует конференцию из внутреннего набора протоколов и кодеков в RTSP-поток с видео формата H.264, которые затем передаёт в сеть CDNvideo. Помимо этого, на сервере ведётся запись конференции в этом же формате для дальнейшего использования и анализа данных.

«Чем заметнее роль контента в современных коммуникациях, тем выше значение его доставки конечному пользователю, — отметил Ярослав Городецкий, генеральный директор CDNvideo. — Видеоконференции уже стали одной из основных форм взаимодействия как внутри компаний, так и с партнёрами. И если раньше проведение подобных мероприятий требовало значительных вложений со стороны организаторов, то благодаря нашему совместному решению с TrueConf процесс заметно автоматизировался и стал широкодоступен».