Cloud4Y предоставил Akira Oil изолированную часть своей IT-инфраструктуры

Cloud4Y предоставил «Акира Оил» IT-инфраструктуру как услугу (IaaS). «Акира Оил» - российская компания, занимающаяся оптовой торговлей автотоварами из Японии, Сингапура, США, Тайланда, Вьетнама, Малайзии и Южной Кореи. Являясь крупным поставщиком товаров, направленных на обслуживание автомобилей иностранного и российского автопрома (легковых и грузовых), компании имеет офисы в 10 крупных городах России.

Стремясь к созданию бизнеса, построенного на оперативности, гибкости с использованием достижений в области финансов, логистики и информационных технологий, «Акира Оил» для решения задач по повышению эффективности управления сбытовой сетью перевела в облако Cloud4Y часть своих мощностей по обработке данных (облачный сервер).

Облачные услуги благодаря масштабируемости позволяют торговым компаниям открывать новые точки продаж, офисы, филиалы за короткий срок. Оплата при этом осуществляется по факту потребления, что позволяет сократить капитальные затраты. Менеджмент качества облачного провайдера Cloud4Y позволяет гарантировать клиентам высокий уровень доступности услуг и информационной безопасности.