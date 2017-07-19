Fujitsu внедряет когнитивные технологии в собственном центре техподдержки

Fujitsu представила когнитивные технологии, применяемые для расширения функциональных возможностей сервисного центра следующего поколения Fujitsu Social Command Center (SCC). Новые разработки позволят создать универсальную, интеллектуальную и ориентированную на пользователя модель, которая будет объединять несколько каналов поддержки для повышения качества обслуживания пользователей.

С помощью новых технических разработок, включающих искусственный интеллект и голосовую биометрическую идентификацию, центр SCC упрощает обработку широкого спектра обращений пользователей. В SCC реализован целый ряд технологий, объединяющих в себе согласованность и универсальность виртуального персонального помощника и простоту и удобство использования естественно-языкового интерфейса для поддержки конечных пользователей.

Согласно документу «Служба поддержки следующего поколения» (The White Book of Next-Generation Service Desks), опубликованному компанией Fujitsu, продвинутые пользователи сегодня нуждаются в прозрачных моделях поддержки при решении проблем с ИТ в фоновом режиме и для использования проактивных алгоритмов, предотвращающих возникновение неполадок в работе. Fujitsu предлагает центр SCC, который объединяет облачные технологии и системы машинного обучения и предикативного анализа для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу конечных пользователей. В нем предусмотрена функция виртуального персонального помощника, доступная с любого устройства, которая реализует взаимодействие с системой на естественном языке с помощью нескольких каналов контакта.

Social Command Center компании Fujitsu создан для того, чтобы обеспечить персонализированное обслуживание пользователей при обработке постоянно увеличивающегося количества пользовательских обращений. Центр призван помочь клиентам в решении часто возникающих проблем с ИТ-инфраструктурой за счет использования технологий автоматизации, виртуальных агентов и когнитивного обучения. На данный момент SCC представляет собой интеллектуальный портал, включающий виртуальных агентов для текстового чата на 14 языках. Позднее в этом году в нем будет реализована функция распознавания речи. Технология распознавания тембра голоса пользователей уже поддерживается для ситуаций, когда требуется биометрическая проверка в дополнение к системе единой регистрации.

По оценкам Fujitsu, центр SCC может помочь компаниям уменьшить количество телефонных обращений в центр поддержки на 40%.

«С помощью Fujitsu Social Command Center вы общаетесь в чате с виртуальным агентом также просто, как если бы вы переписывались с коллегами. Виртуальные агенты понимают запрос на естественном языке и способны бронировать билеты на самолеты, заказывать номера в гостиницах, отслеживать реализацию ваших обращений и могут даже заполнять табели рабочего времени, – сказал Конваи Коси (Conway Kosi), руководитель подразделения разработки сервисов управляемой инфраструктуры компании Fujitsu в регионе EMEIA. – Наша задача состоит в том, чтобы пользователи не могли отличить виртуальных агентов от обычных сотрудников центров поддержки. А благодаря автоматизации большого диапазона повседневных обращений для получения поддержки, мы увеличиваем скорость работы агентов в решении сложных задач».

Использование услуг Fujitsu Social Command Center уже доступно для клиентов компании. Информация о стоимости предоставляется по запросу, цена зависит от объема включенных услуг.