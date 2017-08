Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест

Dell представила спектр решений для инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI), которые позволяют заказчикам быстрее развертывать и конфигурировать среды VDI, а также эффективно управлять ими. Среди новинок — устройство Dell EMC XC Xpress for VDI, мобильный тонкий клиент Latitude 3480, операционная система ThinOS версии 8.4 с поддержкой протокола VMware Blast Extreme Protocol и новое программное обеспечение Wyse Management Suite.

Гиперконвергентное устройство, представленное на конференции Dell MC World, теперь оптимизировано для рабочих нагрузок VDI при помощи референсной архитектуры. Оно позволяет организациям малого и среднего размера развертывать и управлять средой на базе технологий Nutanix.

Устройство (appliance) объединяет сервер и инфраструктуру хранения, программное обеспечение для виртуализации и облачную поддержку в одном «готовом к использованию» решении, которое предлагает на выбор гипервизоры и брокеры VDI. XC Xpress for VDI предоставляет организациям малого и среднего бизнеса функциональность, необходимую для развертывания, управления и эксплуатации надежной и масштабируемой среды виртуальных рабочих мест.

Устройство предлагает комплексный подход к VDI; его можно развернуть всего за несколько часов, при этом не требуется глубокой экспертизы в области виртуализации или профессиональных услуг. Эффективное текущее управление осуществляется с помощью консоли Nutanix PRISM с интерфейсом на базе HTML.

Организации могут начинать с трехузловой конфигурации и масштабировать ее до сотен узлов. Данное устройство поддерживает ведущие гипервизоры и технологии брокеров. XC Xpress for VDI идеально подходит для небольших сред и дополняет решения Dell EMC VxRail for VDI и Dell EMC XC Series for VDI, которые широко используются при развертывании более крупных корпоративных сред VDI.

Специально разработанное устройство обладает надежной функциональностью с возможностями доставки приложений и рабочих столов, занимая всего 3U в стойке. Дополнительные функции корпоративного класса включают облачное резервное копирование и самовосстанавливающиеся кластеры для обеспечения отказоустойчивости.

Dell Latitude 3480 — мобильный тонкий клиент, созданный на базе компьютеров корпоративного класса Dell Latitude. Он обеспечивает защиту, контроль и управляемость, в которой так нуждаются предприятия. Этот клиент разработан для мобильных сотрудников, которые постоянно в пути и ежедневные задачи которых связаны с необходимостью в повышенной безопасности. Решение представляет собой мощное экономичное решение под управлением ОС Windows 10 IoT Enterprise, которое обеспечивает широкие возможности подключения — и все это в привычном дизайне ноутбуков Latitude.

Мобильный тонкий клиент с 14-дюймовым дисплеем оснащен надежным набором средств, включая двухъядерный процессор Intel со встроенной графикой, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и увеличенное время автономной работы.

Dell Latitude 3480 поддерживает широкий набор периферийных устройств и сетевых подключений, включая порты USB 3.1 (2) и 2.0 (1), RJ45, HDMI и VGA, а также соединения WLAN и Bluetooth. Кроме того, можно использовать док-станцию Dell D1000 USB для дополнительного расширения и подключения периферийных устройств. Заказчики могут подключаться к различным брокерам VDI, включая Citrix XenDesktop, Microsoft RDS и VMware Horizon.

Тонкие клиенты, приобретенные с установленной ОС Windows 10 IoT Enterprise, подпадают под программу Microsoft Software Assurance, что может обеспечить экономию до 50% по сравнению с покупкой лицензии Virtual Desktop Access (VDA).

Dell продолжает совершенствовать операционную систему для тонких клиентов ThinOS, устойчивую к вирусам, путем добавления новых возможностей и расширенной поддержки протоколов для заказчиков, применяющих программное обеспечение Citrix и VMware. Операционная система ThinOS версии 8.4 теперь поддерживает протокол удаленного доступа VMware Blast Extreme, предлагая более насыщенную графику, большую гибкость и возможности управления в виртуальных рабочих средах.

Для пользователей Citrix операционная система ThinOS 8.4 теперь поддерживает новейший пакет оптимизации Citrix HDX RealTime 2.2. Это сделано для расширения возможностей унифицированных коммуникаций, улучшения качества и функциональности видео и мультимедиа, включая поддержку переадресации видео HTML5 для управления и оптимизации способов доставки серверами XenApp и XenDesktop мультимедийного веб-контента HTML5. Кроме того, теперь данная операционная система поддерживает переадресацию мультимедиа в протоколах Real Time Streaming Protocol (RTSP), HTTP Live Streaming (HLS) и HTTP Independent Computing Architecture (ICA), которая необходима для современных служб распространения видеоконтента, таких как QUMU Multicasting.

В ThinOS 8.4 есть несколько улучшений, касающихся безопасности, в том числе проверка по умолчанию подписи прошивки при переходе на следующую или предыдущую версию, а также поддержка упрощенного протокола регистрации сертификатов для безопасной выдачи сертификатов доверенным сетевым устройствам.

Wyse Management Suite Standard — это бесплатный локальный инструмент управления до 10 тысяч клиентов. С решением Pro организации могут использовать гибридную модель и «перемещать» свои лицензии между локальным и облачным управлением.

«Сегодня организации нуждаются в легких и гибких ИТ-решениях, и виртуализация рабочих мест не исключение, — сказал Стив Лалла (Steve Lalla), старший вице-президент Dell по программному обеспечению и решениям для коммерческих клиентов. — Широкий спектр анонсируемых решений, включая оптимизированное гиперконвергентное устройство, мобильный тонкий клиент и расширенное программное обеспечение для клиентских систем и управления, делает их более доступными широкому кругу организаций для эффективного развертывания и управления комплексными средами VDI, обеспечивая при этом защиту и безопасность данных».