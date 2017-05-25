«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг»

В апреле 2017 г. компании заключили договор на реализацию требований Банка России с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг».

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предстоит сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчётность по новым отраслевым стандартам с 2018 г. Для формирования отчётности в соответствии с Положениями Банка России организации обязаны реализовать их в своих информационных системах.

Для выполнения требований регулятора ИК «Тренд» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:НФО 2».

«По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2” в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять дополнительный функционал — система уже содержит необходимые блоки для отражения операций с финансовыми инструментами, по доверительному управлению, и — более того — готова к введению формата отчётности XBRL. Немаловажно, что и интерфейс системы уже знаком пользователям, так как решение создано на базе “1С:Бухгалтерия Корп”. Поэтому и стрессовой адаптации у сотрудников компании к новой системе не будет», — рассказал генеральный директор ИК «Тренд» Алексей Жирный.

Специалисты ИК «Тренд» выполняют внедрение основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет Консалтинга». В августе 2017 г. система будет запущена в опытную эксплуатацию. Индикативную отчётность за первый квартал 2017 г. ИК «Тренд» планирует подготовить и сдать уже с использованием новой информационной системы.