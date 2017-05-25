НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Ростелеком-ЦОД», дочерняя структура «Ростелекома», подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках договоренностей «Ростелеком» будет участвовать в проектах НЦИ по внедрению сервиса «Виртуальное конструкторское бюро» (ВКБ) на российских промышленных предприятиях, сообщили CNews в НЦИ.

Подписание соглашения состоялось 25 мая в рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России-2017» в республике Татарстан (г. Иннополис).

«Использование “Виртуального КБ” способствует повышению ИТ-оснащенности отечественной инженерной школы, снижению расходов на предпроектную подготовку, ускорению процесса разработки и т.д. А для стабильной работы системы требуется сеть передачи данных, отвечающая высоким требованиям надежности. Использование разветвленной инфраструктуры “Ростелекома” открывает доступ к “Виртуальному КБ” для всех заинтересованных предприятий», — прокомментировал соглашение Константин Солодухин, генеральный директор «Национального Центра Информатизации».

«В рамках партнерства “Ростелеком” будет участвовать в пилотном тестировании решения ВКБ, предоставляя сервисы по связи и размещению оборудования НЦИ в ЦОД, в том числе с наложенной криптосетью. НЦИ, в свою очередь, сможет использовать CDN-инфраструктуру “Ростелекома” для оказания услуг конечным потребителям сервиса “Виртуальное КБ” распределенным по всей территории нашей страны», — рассказал Павел Каплунов, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

«Виртуальное КБ» — это комплекс облачных сервисов, для проектирования и создания рабочих моделей промышленных изделий в различных областях. Решение позволяет объединить в единый технологический процесс формирование требований к создаваемому изделию, проектирование, моделирование и подготовку конструкторской документации. Комплекс содержит единую и всегда актуальную базу нормативно-справочных документов, элементной базы и стандартных деталей. Хранилища данных и электронных архивов защищены, указали в НЦИ.