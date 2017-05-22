«ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов

Российский разработчик систем хранения и накопления электроэнергии «ТЭЭМП» (входит в холдинг «РОТЕК») запустил в г. Химки Московской области производство высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе.

Как рассказали CNews в компании, ежегодно новое предприятие сможет производить до 200 тыс. суперконденсаторных ячеек.

Создание систем накопления энергии — один из мировых трендов, который уже в ближайшее время будет определять следующий технологический уклад. Именно поэтому группа компаний «Ренова» инвестирует в это направление уже сейчас.

Суперконденсаторы «ТЭЭМП» и технологии их производства — разработка российских ученых. Интеллектуальная собственность компании защищена российскими и международными патентами. Производственная линия предприятия уникальна — её оборудование изготовлено по собственным техническим условиям, а зачастую, и по собственным чертежам компании.

Сегодня бизнес компании создаёт системы накопления энергии для заказчиков из самых разных областей: от общественного транспорта до ядерной физики и робототехники.

«Представленные решения — лишь небольшая часть возможных применений суперконденсаторов. Уже сейчас мы на несколько шагов впереди конкурентов. И принятая в компании 10-ти летняя программа создания новых изделий должна увеличивать этот отрыв. Могу лишь отметить, что нам в «Ренове» удаётся создавать такие яркие поводы с завидным постоянством: в 2015 году это были первые судовые турбины для атомных ледоколов от Уральского турбинного завода, в 2016 году — технологии восстановления горячего тракта газовых турбин, месяц назад — новое производство солнечных гетероструктурных модулей… Эту традицию мы намерены соблюдать и дальше», — отметил директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова», председатель совета директоров «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Продукция «ТЭЭМП» уникальна по многим параметрам. Суперконденсаторные модули компании успешно работают при температурах до -60°С. Они отличаются низким внутренним сопротивлением, а значит, способны обеспечить большие импульсные токи. Собственная конструкция ячеек и модулей позволяет снизить массу и размер суперконденсаторной сборки на 30% по сравнению с аналогичными устройствами.

«Уникальные технические решения, заложенные в нашей продукции, доказали свою эффективность. Уже сейчас суперконденсаторные модули «ТЭЭМП» успешно прошли испытания на железной дороге, в авиации, у автопроизводителей самого широкого спектра: от малолитражек до городских автобусов и тяжелой гусеничной техники. Среди наших партнеров ведущие отраслевые институты, компании-интеграторы и производители конечной продукции. Мы, в частности, сотрудничаем с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. С.А. Чаплыгина, Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, группой МАЗ, компанией «АВП – технологии». Гибкая производственная линия и широкая линейка модулей позволяют нам предложить рынку эффективные решения в самых разных отраслях», — отметил генеральный директор компании «ТЭЭМП» Сергей Курилов.

Одним из ключевых партнеров компании «ТЭЭМП» является Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, «на кафедре физической химии университета, которую возглавляет доктор химических наук, профессор Михаил Астахов, разработана оригинальная технология получения электродных материалов из органических волокон. Этот новый углеродный материал обеспечивает более эффективное хранение и накопление электроэнергии торможения гибридных и электромобилей. Он может использоваться в стационарной энергетике, импульсной технике и даже в медицине».