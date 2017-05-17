HP пополнила линейку LaserJet Ultra новым МФУ
Компания HP Inc. объявила об обновлении линейки LaserJet Ultra. Созданное специально для российского рынка многофункциональное устройство HP LaserJet Ultra MFP M230sdn отличается высокой производительностью, обеспечивая повышение скорости печати на 15-20%. Новинка полностью готова к работе в условиях современного, быстро меняющегося мобильного мира, сообщили CNews в HP.
HP LaserJet Ultra MFP M230sdn олицетворяет собой абсолютно новую модель печати для среднего и малого бизнеса. Приобретая это устройство, пользователи получают в комплекте запас тонера для бесперебойной, высококачественной и быстрой печати вплоть до 15 тыс. страниц. Более того, новая архитектура устройств позволяет сделать доступной стоимость владения и стоимость каждого отпечатка. Это стало возможным благодаря тому, что HP применила двухкомпонентную систему расходных материалов.
В новой модели HP LaserJet Ultra применяются разделенные картриджи: тонер-девелопер картрижд и картридж фотобарабана. Картриджи нового поколения обеспечивают более продолжительный срок службы фотобарабана, в них используются более надежные компоненты, оптимизированные датчики печати, тонер с низкой температурой плавления и автоматически удаляемая лента-заглушка, рассказали в компании. При небольших среднемесячных объемах печати клиенту может никогда не потребоваться замена картриджа фотобарабана, входящего в комплект поставки принтера, благодаря чему снижается стоимость отпечатка за весь срок эксплуатации устройства. Компания так же снизила стоимость тонер-девелопер картриджа для модели предоставив пользователю до 5 раз дополнительной экономии на каждом отпечатке, утверждают в HP.
«Новая модель серии HP LaserJet Ultra предоставляет высокое качество печати при более чем разумной стоимости. Устройство поставляется с картриджами для печати до 15 тысяч страниц. Подобные характеристики делают новые HP LaserJet Ultra оптимальным решением для небольших и средних компаний», — заявил Александр Александров, менеджер по развитию категории корпоративных устройств печати, HP в России.
HP LaserJet Pro MFP M230sdn появится в продаже на в России с середины мая 2017 г.