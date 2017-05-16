«КОРУС Консалтинг» представил комплекс для приема документов в электронном виде KORUS Safedoc

«КОРУС Консалтинг» выводит на рынок собственный программно-аппаратный комплекс для безопасного приема документов граждан в электронном виде KORUS Safedoc, который сокращает трудозатраты и время на обслуживание клиентов.

Информационная система приема документов в электронном виде, созданная специалистами «КОРУС Консалтинг» позволяет государственным и коммерческим учреждениям предлагать клиентам возможность оперативно и безопасно передавать цифровые версии документов через терминалы самообслуживания в централизованное хранилище данных.

Программно-аппаратный комплекс соответствует требованиям к хранению и обработке персональных данных, в частности, паспортных данных граждан Кроме того, продукт обеспечивает безопасность электронных документов, переданных со съемных носителей информации благодаря встроенному антивирусному решению.

В решение входят программный комплекс, серверная инфраструктура, рабочее место оператора с возможностью работы с заявками и услугами через веб-интерфейс, а также терминалы для приема документов, где доступно безопасное считывание данных с USB-накопителей, SD-карт и компакт-дисков.

Программно-аппаратный комплекс легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой организации за счет использования распространенных протоколов и лучших практик при его разработке. Кроме того, централизованное управление серверной инфраструктурой дает возможность оперативно подключать дополнительные офисы, что очень важно при расширении организации и необходимости масштабировать ИТ-решения. Сохранность данных, отказоустойчивость и бесперебойность работы всей системы обеспечивается дублированием данных на нескольких дополнительных серверах.

«Мы разрабатывали решение с фокусом на потребности государственных многофункциональных центров, для которых решение для автоматизации приема документов сейчас остро необходимо. В то же время мы видим потенциальный интерес к продукту и со стороны банков, страховых компаний и других организаций, для которых актуальна оптимизация работы с физическими лицами и документами. Внедрение KORUS Safedoc сделает посещение этих организаций более быстрым и удобным, повысит лояльность клиентов, а также облегчит нагрузку на операторов центров. Важно также, что система полностью соответствует требованиям регулятора к безопасности данных», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «КОРУС Консалтинг».