Aspen Technology приобретает права на OTS-платформу у Inprocess Technology and Consulting Group

Aspen Technology объявила о приобретении у компании Inprocess Technology and Consulting Group, S.L., располагающейся в Барселоне (Испания), прав на программную платформу тренажера для обучения операторов на промышленных объектах (OTS). Консалтинговая компания Inprocess, разработчик программного обеспечения OTS, поставляет технологические услуги для операторов-владельцев промышленных объектов в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Сегодняшний анонс усиливает фокус компании AspenTech на оптимизации активов, путем удовлетворения возросшего спроса на технологии обучения операторов. Теперь AspenTech имеет возможность предложить полный набор программного обеспечения OTS. Предоставленные технологии обеспечат пользовательскую среду для операторов на заводах и инструкторов, а также помогут подключаться к различным системам управления технологическим процессом, которые могут быть использованы на настоящем промышленном объекте. Это дополнит и усилит возможности решений Aspen HYSYS и Aspen Plus, которые уже давно используются в качестве виртуальных тренажеров для заводов на основе систем OTS развернутых по всему миру.

В сфере промышленности производство и безопасность имеют первостепенное значение для операторов-владельцев. Ошибки, допущенные операторами на заводах, представляют собой одну из основных причин производственных потерь и чрезвычайных происшествий. Поэтому многие операторы-владельцы санкционируют обучение только с помощью систем обучения операторов (OTS). Это приводит к снижению операционных рисков и ускоряет процесс обучения в практической, безопасной и контролируемой среде. Например, компании в сфере переработки нефти и газа и в химической промышленности используют системы OTS, чтобы поделиться опытом и наилучшими практиками среди операторов, уменьшить время запуска, и проверить системы контроля и безопасности. Для компаний в сфере инженерного обеспечения и строительства (EPC) всё более актуальным становится предоставление системы OTS для новых строительных проектов заводов в качестве итоговых отчетных данных.

Условия сделки не разглашаются.

Антонио Пьетри (Antonio Pietri), главный исполнительный директор и президент AspenTech, отметил: «Де-факто в качестве стандартов для моделирования операционного процесса, Aspen HYSYS и Aspen Plus уже приносят огромную пользу для операторов-владельцев промышленных объектов, которые все чаще переходят на обучение на базе OTS, с целью обеспечения безопасности и достижения производственных целей. Передовая программная платформа OTS, разработанная компанией Inprocess Technology and Consulting Group, может принести значительную пользу нашим клиентам. Это еще одна важная часть целостного подхода к оптимизации производственных активов, которая позволяет повысить эксплуатационную надежность и производительность активов на протяжении всего их жизненного цикла».