«Эльбрус» защитит российскую энергетику от хакерских атак

Совместную разработку защищенной микропроцессорной системы релейной защиты и автоматики (РЗА) для российских электроподстанций ведут компания НИПОМ («Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения») и объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Основой системы стали отечественные вычислительные комплексы на базе микропроцессора «Эльбрус», сообщили CNews в «Росэлектронике».

Как отмечается, система предназначена для установки на реконструируемых и новых подстанциях, обладает высоким уровнем отказоустойчивости, гарантирует отсутствие «закладок» и защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов. В составе «Росэлектроники» проект ведет Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука — разработчик линейки микропроцессоров «Эльбрус» и средств вычислительной техники на их базе.

«В рамках программы импортозамещения мы решаем задачу киберзащиты критически важных инфраструктур, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов и государства в целом, — рассказал заместитель генерального директора объединенного холдинга «Росэлектроника» Арсений Брыкин. — Не секрет, что многие зарубежные образцы вычислительной техники содержат скрытые каналы, позволяющие негласно снимать информацию, удаленно влиять на работоспособность систем, выводить их из строя и даже создавать аварийные ситуации. В противовес им создана система, где электронные компоненты, конструкция, программное обеспечение — все российское. Это гарантирует высокий уровень кибербезопасности программно-аппаратных средств и позволяет использовать такую технику для решения особо ответственных задач».

Созданная РЗА интегрируется в автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) электроподстанций единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Она позволяет выполнять задачи защиты и автоматики в соответствии со стандартом МЭК 61850, снабжена функцией самодиагностики и может работать без вмешательства человека на протяжении всего срока эксплуатации.