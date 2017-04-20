Thecus представила новый 4-дисковый сетевой накопитель N4350

Thecus Technology объявила о выходе новой модели N4350, новейшей версии сетевого накопителя N4310. Этот накопитель на четыре диска обладает широким спектром функций и станет решением для сегмента SOHO и малого бизнеса. Возможности соединений в сочетании с надежностью хранения данных отличают данную модель наряду с низким уровнем потребления энергии и привлекательной стоимостью.

«Рост потребностей в хранении стимулирует малый бизнес и домашних пользователей искать оптимальные и выгодные для инвестиций решения, - сказала Флоренс Ши, генеральный директор Thecus Technology Corp. Благодаря выходу новой модели N4350 мы сможем предложить новый уровень хранения данных с максимально выгодной стоимостью и непревзойденным функционалом, который позволяет решить любую задачу SOHO сегмента».

Thecus N4350 оснащен двухъядерным процессором Marvell Armada 388с частотой 1,8 ГГц и памятью 1 ГБ DDR4 RAM. Устройство имеет в наличии один порт Gigabit Ethernet LAN и два USB 3.0. Режим энергосбережения устройства N4350 гарантирует его эффективную работу.

Сетевой накопитель N4350 работает на операционной системе Thecus OS7, отличающейся удобным интерфейсом с возможностью работы в нескольких окнах. Основные модули программного обеспечения – фото-центр, фаловый центр и центр приложений Thecus.

Сетевой накопитель Thecus N4350 предлагает полноценный механизм резервного копирования и защиты данных: тонкое резервирование, зеркальное копирование для восстановления данных, удаленное резервное копирование или восстановление данных (для резервного копирования или воосстановления данных в реальном времени), а также резервное копирование в «облако» через сервис Amazon S3.

Устройство N4350 обладает широкими возможностями соединений благодаря трем мобильным приложениям. Thecus Connect позволяет получать доступ к сетевому накопителю через мобильное устройство и отслеживать состояние системы. Thecus Wizard позволяет осуществлять установку сетевого накопителя в удаленном режиме. Orbweb.me - это модуль P2P, который позволяет без особых усилий просматривать и совершать операции с файлами в любое время из любой точки. Адрес IP при этом не требуется.

Сетевой накопитель N4350 оснащен более мощным процессором, чем предыдущее устройство, с двойным ядром и более высокой частотой работы. Сетевой накопитель отличает новейшее поколение DDR4 RAM и последняя версия программного обеспечения – Thecus OS7.

Сетевой накопитель N4350 предлагается по цене менее $300. Устройства будут доступны для отгрузки в июне 2017 года.