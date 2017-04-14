Synology представила NAS-серверы DiskStation с поддержкой адаптера M.2 SSD для СМБ

Сегодня компания Synology Inc. представила NAS-серверы DiskStation DS1517+ и DS1817+ и модуль расширения DX517. Масштабируемые NAS форм-фактора Tower с поддержкой установки 5-ти и 8-ми жестких дисков представляют собой высокопроизводительные, универсальные решения хранения данных для требовательных пользователей, а также компаний среднего и малого бизнеса, сообщили CNews в Synology.

«DS1517+ и DS1817+ предлагают домашним пользователям и небольшим компаниям больше возможностей для хранения данных, обеспечивая высокую производительность и гибкость для ресурсоемких задач хранения, — рассказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам в Synology Inc. — DS1517+ и DS1817+ — это два первых NAS-сервера компании Synology с поддержкой адаптера M.2 SSD, предназначенного для решения проблем с производительностью при использовании приложений с большой рабочей нагрузкой и значительного снижения задержек операций ввода-вывода».

DS1517+ и DS1817+ оснащены процессором Quad-Core IntelR AtomT 2,4 ГГц и поставляются в двух модификациях с предустановленной памятью 2 ГБ и 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ. Помимо четырех встроенных сетевых портов 1GbE, слот PCIe позволяет установить дополнительную сетевую карту 10GbE, предоставляя два порта 10GbE для расширения полосы пропускания. В случае использования двухканальной памяти и дополнительной сетевой карты 10GbE последовательная пропускная способность достигает скорости 1179 МБ/с при чтении и 542 МБ/с при записи данных.



Модель DiskStation DS1517+

Благодаря поддержке нового адаптера PCIe Synology M2D17 NAS-серверы DS1517+и DS1817+ получили возможность установки двух дополнительных M.2 SSD SATA-дисков для кэширования данных, что повышает производительность системы и позволяет не занимать основные отсеки для жестких дисков, указали в компании.



Модель DiskStation DS1817+

Оба NAS-сервера DS1517+ и DS1817+ поддерживают подключение модулей расширения DX517, позволяя пользователям увеличить емкость хранения еще на 10 жёстких дисков. При этом RAID-массив можно расширить без переформатирования имеющихся жестких дисков, что обеспечивает увеличение дисковой емкости без остановки рабочих процессов.

Серверы DS1517+ и DS1817+ работают под управлением DiskStation Manager (DSM) 6.1, универсальной операционной системы для NAS Synology. Благодаря широкому спектру приложений для резервного копирования, управления сетью и совместной работы NAS-серверы DS1517+ и DS1817+ могут стать ключевым звеном в ИТ-инфраструктуре компании.

По информации Synology, DS1517+, DS1817+, DX517 и M2D17 уже доступны к отгрузкам по всему миру. На DS1517+ и DS1817+ распространяется 3-летняя ограниченная гарантия.