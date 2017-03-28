Samsung Electronics представила новый HDR LED-дисплей для «кинотеатров будущего»

Компания Samsung Electronics представила свою последнюю разработку — новый экран Samsung Cinema. Это первый HDR LED-дисплей компании для кинотеатров, который обеспечивает высокое качество, яркость и точность изображения, сообщили CNews в Samsung.

10-метровый экран Samsung Cinema легко вмещает современные размеры кинотеатра. Помимо обеспечения LED-качества изображения при разрешении 4K (4096x2160), дисплей также превосходит спецификации DCI, используемые для оценки высокого уровня технических характеристик, надежности и качества в цифровом кино, и обеспечивает реалистичную передачу изображения, утверждают в компании.

«С ростом популярности современных домашних развлекательных систем и потоковых платформ кинотеатры должны позиционировать себя как место для просмотра фильмов в уникальном качестве, которого пользователи не смогут получить больше нигде, — считает Сан Ким, вице-президент Samsung Electronics America. — Наша новая технология Cinema Screen обеспечивает качественное изображение на большом экране, создавая атмосферу, в которой зрители смогут почувствовать себя частью каждой сцены».

Светодиодная технология Cinema Screen с direct-lit обеспечивает высокий динамический диапазон (HDR) для кинотеатров и воспроизводит контент на максимальном уровне яркости, почти в 10 раз превышающем уровень, предлагаемый стандартными кинопроекторами (146fL против 14fL) с оптимизированной однородностью изображения, без оптических искажений и помех, указали в Samsung. В то же время, устройство обеспечивает высокоточную цветовую презентацию, а дополнительные сверхконтрастные и низкие настройки оттенков серого позволяют отображать на экране как самые яркие, так и самые глубокие черные цвета при показателе в 1 контраст.

Инновации, реализованные в Cinema Screen, будут дополнены современной аудиосистемой, разработанной Cinema Group, подразделением Harman Professional Solutions (недавно приобретенной Samsung), совместно с Samsung Audio Lab.

«Harman с радостью продолжает совместную работу с командой Samsung Cinema Screen и Samsung Audio Lab. В перспективе наша экспертиза в сфере аудиосистем для кинотеатров поможет Samsung укрепить свои позиции в сфере визуальных дисплеев и выйти на рынок оборудования для кинотеатров», — заявил Брайан Дивайн, вице-президент Tour and Cinema Solutions Group.



Samsung Electronics представила новую технологию для «кинотеатров будущего»

В целом Samsung Cinema Screen — это универсальное решение, которое ответит самым разным требованиям аудитории. Экран сохраняет высокое качество изображения даже в условиях общей освещенности кинозала, несмотря на то, какой контент на нем воспроизводится. Он также способен предоставить преимущества пользователям, которых интересует проведение в кинотеатрах корпоративных мероприятий, концертов, трансляций спортивных событий и соревнований геймеров, подчеркнули в компании.

«Выпуск LED-дисплея для кинотеатров — это лишь еще один шаг на пути к созданию комплексного решения для кинозалов на базе технологий digital signage, — заявил Сон-ги Ким, вице-президент подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics. — Благодаря своим современным технологиям — от сенсорных экранов касс самообслуживания до цифровых панелей с меню скидок и интерактивных постеров к фильмам — Samsung уже помогает повышать интерес зрителей и увеличивать эксплуатационную эффективность кинотеатров. В будущем мы продолжим работать над обеспечением индустрии кинотеатров комплексными решениями и будем искать новые способы улучшать впечатления зрителей от просмотра».

Недавно Samsung Cinema Screen прошел тест совместимости в университете Кэйо в Токио. На данный момент экран проходит сертификацию DCI.