Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако

Корпорация Oracle представила Oracle Ravello Cloud Service — облачный сервис, с помощью которого можно переносить виртуальные машины VMware или KVM из своего ЦОД в Oracle Public Cloud, AWS или Google Cloud, причем никаких изменений в самой виртуальной машине, сетевых настройках или в организации хранения данных это не требует. Виртуальные машины и приложения «переезжают» из локальной среды в публичное облако без каких-либо изменений в их конфигурации или в исходном коде приложений, сообщили CNews в Oracle.

Так, перенос в облако классического веб-приложения — базы данных с балансировщиком нагрузки — потребует всего нескольких простых шагов: миграции виртуальных машин средствами Oracle Ravello Import Tool (Ravello на основе метаданных сформирует виртуальные машины и автоматически определит топологию приложения), проверки конфигурации в графическом интерфейсе и внесения изменений, если есть такая необходимость. После этого остается «опубликовать» приложение в облаке. Весь процесс займет несколько минут: сложная техническая задача оперативно выполняется средствами Oracle Ravello, утверждают в корпорации.

Наконец, после миграции в среду Oracle Ravello сервер ESXi больше не требуется. Соответственно, не нужна и лицензия на него. Таким образом, можно клонировать локальные окружения в облако, не приобретая для этих копий дополнительных лицензий VMWare ESXi и vSphere.

По словам представителей компании, Oracle Ravello Cloud Service использует свой «облачный гипервизор» — Ravello HVX. Его создали специалисты, в свое время разработавшие KVM. HVX использует так называемую технологию двоичной трансляции и не задействует специфические аппаратные технологии (наподобие Intel VT и AMD SVM). Гипервизор Oracle Ravello спроектирован для оптимальной работы в облаке и включает в себя три компонента: высокопроизводительный движок виртуализации (nested hypervisor), сеть SDN (software-defined network) и подсистему хранения (storage overlay). Поверх всего этого работает уровень управления. Есть также API для управления и мониторинга, уточнили в Oracle.

Компонент SDN реализует L2 сетевые коммуникации между виртуальными машинами. В виртуальной сети пользователь может создавать подсети, VLAN, роутеры, доступны также такие дополнительные сервисы, как DHCP и DNS, файерволы, VPN.

Третий компонент отвечает за хранение данных. В этом решении разработчики сфокусировали свое внимание на производительности, целостности данных и безопасности. Ravello Storage Overlay абстрагирует объектное хранилище и различные типы устройств с блочным доступом. Для ВМ вся подсистема хранения — от типа контроллера ввода-вывода и устройства до шины PCI — остается той же. По словам разработчиков, это позволяет виртуальной машине функционировать так же, как в корпоративном ЦОД.

Oracle Ravello Cloud Service не требует глубоких технических знаний. Виртуальные машины перемещаются в облако простым «перетаскиванием», между ними создаются связи. Используя метаописание VMware ESXi, облачный сервис Oracle Ravello воссоздает функции управления виртуальной машиной и топологию сети, что позволяет выделять необходимые ресурсы, присваивать сетевым адаптерам виртуальных машин публичные или частные IP-адреса.

Можно также создать так называемый Blueprint — шаблон приложения, позволяющий быстро развернуть большое количество экземпляров приложения, клонировать его. При этом IP-адреса у таких экземпляров не повторяются — они меняются вручную или автоматически. По утверждению Oracle, Ravello позволяет создавать сложные виртуальные среды с неограниченным числом виртуальных машин, с помощью Blueprint из них можно сформировать «самообслуживаемую» библиотеку приложений.

Кроме того, можно запускать приложения на определенное время (по заданному расписанию), чтобы не платить за неиспользуемые ресурсы. Например, тестировщику виртуальная машина обычно нужна только в рабочие часы, в остальное время ее можно выключать. Возможен также запуск виртуальных машин в определенном порядке: сначала серверы базы данных, потом веб-серверы и т.д. Кроме того, поддерживается REST API — его удобно использовать для автоматизации и программного доступа к виртуальной машине.

Переносимые в среду Oracle Ravello виртуальные машины можно оптимизировать по стоимости или по производительности. В последнем случае выбирается не только количество виртуальных процессоров, памяти и др., но и регион публикации окружений — для максимальной скорости доступа.

По информации Oracle, Ravello Cloud Service можно использовать для решения широкого спектра задач. Это не только традиционные разработка новых функций, интеграция приложений и бета-тестирование, но и тестирование сетевой инфраструктуры на проникновение, проверка эффективности защиты от DDoS-атак, обучение и др. Например, «Лаборатория Касперского» и Check Point с помощью создаваемых в Oracle Ravello виртуальных сред проводят тренинги по информационной безопасности, Red Hat — обучение реселлеров по всему миру работе с новыми функциями. Для этого им не требуется выделять физические серверы. Oracle Ravello позволяет быстро развернуть виртуальные среды, помогает организовать процесс коллективной разработки ПО согласно DevOps (development and operations), сократить затраты на оборудование и на лицензирование ПО, отметили в корпорации.