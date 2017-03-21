Решение «Динамики» позволяет банкам сократить срок регрессионного тестирования приложений

«Динамика» — новосибирская компания, специализирующаяся в области информационных технологий для банков — представила своё обновленное программное обеспечение в области автоматизированного регрессионного тестирования банковских приложений. Разработку компании уже опробовали три российских банка — «Связь-банк», «ОТП-Банк» и Бинбанк, сообщили CNews в «Динамике».

Решения в области автоматизированного регрессионного тестирования существуют давно. Но так сложилось, что именно в банковской области, где бизнес-процессы в основном представляют собой сложные интеллектуальные операции со множеством параметров, для которых нужны особые условия состояния БД, этот класс решений не прижился, отметили в компании.

«В большинстве изученных нами случаев подобные системы обладали очень слабой производительностью (200 GUI тестов за ночь), высокими требованиями к тестовому стенду и его данным, в результате чего затраты на поддержание стенда и поддержку актуальности тестов могли превышать финансовые и временные затраты на исполнение сценария в ручном режиме. При этом “интеллектуальная наполненность” тестов не отменяла и само ручное тестирование», — рассказал директор ДИТ «Связь-банка» Владислав Быков.

«В начале пути мы ставили себе задачу с помощью автоматических тестов сделать стопроцентную замену ручному регрессионному тестированию, — рассказал Олег Бессонов, руководитель компании «Динамика». — Только в этом случае заказчик получит реальную выгоду от решения, а не внедрит систему “для галочки”».

Среди особенностей решения «Dynamika-Автотестирование» в компании назвали: возможность создания API-тестов, а не только GUI (наиболее распространенных в данной области) — позволяет без ущерба качеству работы в разы увеличить производительность (более 1000 тестов за ночь); мультипараметризация (возможность привязки массива параметров к типовому тестовому сценарию) — позволяет запускать автотест множество раз, пока он не переберет все заданные в массиве варианты, что позволяет повысить качество проверки тест-кейса; многоплатформенность ПО, в основе которого лежат библиотеки промышленных решений — позволяет покрывать тестированием большинство распространённых на сегодняшний день банковских платформ, включая шины данных (в результате автоматическое регрессионное тестирование проводится на всех уровнях: клиентские Desktop-приложения, веб-браузер, сервер приложения, интеграция, API, СУБД и отчетность).

По мнению Владимира Баранова, технического директора компании «Динамика», большинство ошибок проявляется только при наборе определённых параметров операции. Соответственно, необходимо выполнить операцию со всеми возможными вариантами параметров, чтобы гарантировать её исправную работу.

В то же время, наличие FrameWork позволяет создавать тесты и их проверки в терминах мета-данных, понятных специалистам из «предметной области». При этом не требуется привлечение отдельно выделенных специалистов, тесты могут создаваться исключительно с помощью существующих аналитиков-разработчиков, в том числе со стороны банка. Также можно вовлекать в процесс разработки аналитиков-технологов и создавать тесты, полностью повторяющие действия специалистов банка при ручном тестировании.

В свою очередь, механизм подготовки данных для теста и система, эмулирующая ответы на запросы от АБС банка во внешние системы (позволяет тестировать АБС банка без связи с другими системами), дали возможность свести к минимуму требования к стенду для поведения тестирования сквозных бизнес-процессов. Решение встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру банка и не требует выделения новых серверов или установки ограничений на работу с уже существующими.

По результатам внедрения системы автоматизированного тестирования от «Динамики» банки получили возможность сократить срок проведения полноценного регрессионного тестирования с 1-2 месяцев до нескольких дней, тем самым оптимизировав показатель time-to-market (время вывода новых услуг/продуктов на рынок).

«Внедрение системы автоматических тестов позволило банку проводить проверку наиболее критичных процессов каждую ночь, что было физически невозможно при ручном подходе», — подвел итоги проекта Андрей Комаров, руководитель направления отдела организации тестирования Бинбанка.