«Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016

Компания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016, дающий возможности обеспечения безопасности и производительности виртуальных ресурсов. Сервис предоставляется в рамках инициативы Microsoft COSN Russia из дата-центров в России, сообщили CNews в «Облакотеке».

Платформа Windows Server 2016 имеет множество нововведений, которые коснулись как платформы виртуализации, так и гостевых виртуальных машин. Прежде всего, это технология Shielded VMs, которая впервые обеспечивает защиту данных виртуальных машин, в том числе от администраторов провайдера. Технология контейнеров упрощает управление жизненным циклом ПО для разработчиков. Системы шаблонизации и Nano Server сокращают затраты, размещая множество ролей ВМ на минимальном количестве ресурсов. Помимо этого, новая платформа имеет встроенный сетевой балансировщик и возможность изменять размер памяти, дисков и мощности процессора без перезагрузки, а также множество других инструментов, которые теперь стали доступны в рамках услуги «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016». Сервис предоставляется в рамках инициативы Microsoft COSN Russia из дата-центров, расположенных на территории России, рассказали в компании.

«Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» работает на базе высокопроизводительного серверного оборудования Lenovo и сетевого оборудования Mellanox, которые были специально протестированы и подготовлены для использования совместно с платформой Windows Server 2016. Для обеспечения высокой производительности развернута площадка на гиперконвергентной среде с Full Flash хранилищем на базе технологии Storage Space Direct, позволяющая получить минимальные задержки при работе с дисками. Управление сервисом осуществляется через привычный интерфейс Windows Azure Pack, знакомый пользователям Microsoft Azure, отметили в «Облакотеке».

Платформа доступна для бесплатного 7-дневного тестирования, по окончании которого предусматривается использование ресурсов в коммерческом промо-режиме с ограниченным SLA и по специальной цене. Доступ к сервису не требует дополнительных настроек, подключение доступно в стандартной панели управления «Облакотеки».