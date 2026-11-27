Президент Путин поручил комиссии по вопросам развития ИИ проработать вопрос создания в стране системы государственно-частного партнерства для строительства ЦОД. Это должно помочь быстрее возводить и вводить в эксплуатацию объекты инфраструктуры, необходимые новым технологиям.



Предложение Президента

Создать в России систему государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства Центров обработки данных (ЦОД), предложил Президент России Владимир Путин. Проработать этот вопрос он поручил комиссии по вопросам развития технологий ИИ пишут «Ведомости».

Инфраструктура является одним из важнейших направлений для развития ИИ, сказал Президент: «В этой связи предлагаю разработать системы государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций».

Внедрение ИИ должно стать более массовым и охватывать все сферы экономики и жизни людей, по словам Путина.

Сайт Президента России Путин предложил помочь строительству новых ЦОД через создание системы государственно-частного партнерства

Комиссия при Президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта создана Указом Президента России в начале 2026 г. В ее состав, как писал CNews в феврале, вошли министры обороны, экономического развития, финансов, цифрового развития, а также директор ФСБ, помощник Президента Алексей Дюмин и специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Что дает ГЧП

Государственно-частное партнерство помогает быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Оно позволяет избежать ситуаций, когда из-за длительного поиска средств проект дорожает и в итоге вообще не реализуется.

Через создание ГЧП Правительство, например, в 2024 г. планировало поддержать реконструкцию и строительство российских заводов в сфере микроэлектроники, которые на первых этапах могут иметь отрицательную рентабельность, что ограничивает возможности частного финансирования и доступ к мерам господдержки.

По закону объем финансирования строительства или реконструкции объекта для участия в ГЧП должен составлять не менее 10 млрд руб. Размер софинансирования должен достигать не менее 15% от общего финансирования проекта. Объем госфинансирования не должен превышать частных вложений — собственных и заемных.

Где могут появиться новые ЦОД

Новые ЦОД в ближайшее время могут появиться в российских угольных областях. В ноябре 2026 г. Путин поручил до конца декабря утвердить программу строительства ЦОД в регионах с развитой угольной промышленностью, прежде всего в Кузбассе и Якутии.

По мнению губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, размещение ЦОД в отработанных угольных карьерах поддержит угольную отрасль и повысит защищенность объектов. Карьер глубиной около 300 м позволяет разместить ИТ-инфраструктуру дата-центра, а вода и подземные реки могут снизить затраты на охлаждение.

В начале сентября 2026 г. CNews писал также, что в целях оптимизации использования вычислительных мощностей и упрощения доступа к электроэнергии в России планируют строить один ЦОД для нескольких регионов. Обсуждается строительство 30–40 таких межрегиональных хабов в том числе на Урале, в Поволжье и в Ленинградской области.

Требования к защите на фоне новых угроз

По информации CNews, Минцифры подготовило рекомендации по защите ЦОД от беспилотников в октябре 2026 г. Документ предусматривает разделение объектов на три категории в зависимости от значимости. Для стратегически важных дата-центров в качестве предпочтительного варианта рассматривается в том числе подземное, скальное или бункерное размещение. Рекомендации также включают физическое укрепление, резервирование данных и взаимодействие с силовыми ведомствами.

Инвестиционно-строительная компания ООО «МеГа Пласт» из Омска уже завершила ключевой этап прединвестиционного проектирования «G-System», первого подземного защищенного ЦОД.

В начале ноября 2026 г. стало известно, что «Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров. О необходимости создания в России резервных ЦОДов «судного дня», способных восстанавливать работу цифровых сервисов при повреждении основных площадок, заявлял председатель правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. Он связывал эту потребность с изменением моделей угроз. В октябре 2026 г. от атак беспилотников пострадали сразу несколько дата-центров.

Киберугрозы также растут с развитием ИИ. В связи с резким ростом количества инцидентов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о «черном октябре», который пережила Россия в 2026 г. Инфраструктура должна быть так организована, чтобы очень быстро восстанавливаться, если купировать угрозу не удалось, сказал Шадаев.