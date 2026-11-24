Лазерный комплекс «Ростеха» в одном из приграничных регионов России за два месяца сбил почти 1 тыс. вражеских БПЛА. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что система каждый день уничтожает дроны десятками. По его словам, эффективность лазерных комплексов очень высокая.

Действующие лазерные комплексы

Лазерный комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», ежедневно уничтожает десятки дронов в приграничной зоне и за два месяца сбил почти тысячу вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ТАСС.

24 ноября 2026 г. глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов высоко оценил результативность лазерных комплексов. «Эффективность лазерных комплексов очень высокая. В приграничном регионе, который я не буду называть, мы установили лазер для защиты нашего объекта. За два месяца он сбил около 1 тыс. дронов, сжигая их десятками каждый день», - сообщил он.

В октябре 2025 г. «Ростех» представил мобильный лазерный комплекс, созданный холдингом «Швабе». По заявлению представителей корпорации, система способна за минуту выводить из строя несколько БПЛА различных типов, включая малые first person view (FPV)-дроны.

Сгенерировано ИИ Лазерное оружие защищает небо России (пример работы установки в представлении нейросети)

Холдинг «Швабе» - российская холдинговая компания, входящая в государственную корпорацию «Ростех» и специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных оптических и оптико-электронных систем как гражданского, так и военного назначения. Названа в честь российского предпринимателя в области оптико-механической промышленности, выходца из Германии Федора Швабе (Fyodor Schwabe), основавшего одноименную компанию. Холдинг выпускает более 6,5 тыс. различных изделий, которые экспортируются в 95 стран мира, а оборонная продукция холдинга хорошо известна в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Технические данные

Со слов разработчиков, основу комплекса составляет силовой лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Оборудование работает от бортовых аккумуляторов, которые можно подзаряжать от внешних источников. В пресс-службе «Швабе» также добавили, что лазерный комплекс может использоваться как самостоятельное средство противодействия беспилотникам, так и в составе эшелонированных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Сам же комплекс вместе с пунктом управления умещается в кузове грузовика. Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, мощное направленное излучение лазера позволяет в течение одной минуты выводить из строя сразу несколько БПЛА различных типов, включая малые FPV-дроны.

«При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры», - отметил Оздоев.

Артиллерийские комплексы

Чемезов в ноябре 2026 г. также прокомментировал работу зенитных артиллерийских комплексов «Цитадель», которые применяются для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и оборонных предприятий.

«Цитадель» вооружена автоматическими пушками калибра 30 миллиметров и предназначена для защиты стационарных объектов от БПЛА. Комплекс имеет высокую степень автоматизации - от обнаружения до уничтожения цели, а тепловизоры и радар позволяют ему успешно работать в любое время суток.

По информации «Ростеха», зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен бороться с различными типами дронов. В его арсенале есть «умные» снаряды, которые программируются на подрыв в определенной точке траектории. Такие боеприпасы накрывают БПЛА противника облаком шрапнели в нужный момент времени, и их требуется существенно меньше, чем обычных. Комплекс способен надежно прикрыть ближние зоны ключевых объектов и легко интегрируется с другими средствами противодействия БПЛА в рамках эшелонированной ПВО.

«Там, где стоят «Цитадели» в ноябре 2026 г., с защитой от дронов все хорошо. Очень эффективно эти системы работают. Их назначение в основном прикрытие объектов», - отметил Сергей Чемезов.

При этом он выразил сожаление, что компании и другие заказчики пока недостаточно активно закупают данную технику в России.