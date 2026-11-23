МВД России предупредило о вредоносном приложении, которое мошенники выдают за онлайн-сервис обработки фотографий с помощью ИИ-технологий. Установка программы дает злоумышленникам возможность управлять чужим смартфоном дистанционно и переводить деньги со счетов его владельца. В ведомстве рекомендует пользоваться только официальными магазинами для скачивания программ.

Вредоносный контент

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России рассказали о схеме обмана с приложением для обработки фотографий, об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

В ноябре 2026 г. МВД предупредило граждан о вредоносном программном обеспечении (ПО), которое мошенники маскируют под сервис обработки фотографий с применением искусственного интеллекта (ИИ). После установки приложение позволяет злоумышленникам удаленно управлять смартфоном владельца и совершать переводы средств с его счетов.

Программу активно рекламируют в социальных сетях. В материалах МВД описан случай, когда потерпевшая обратила внимание на объявление в популярной социальной сети: в нем предлагалось без особых усилий обработать личный фотоархив с помощью ИИ.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Опасное приложение под видом ИИ-фотосервиса позволяет воровать деньги со счетов россиян

Рекламная ссылка ведет к скачиванию установочного файла в формате APK. После перезагрузки устройство зависает, перестает реагировать на команды пользователя и самостоятельно запускает приложения.

Ведомство рекомендует устанавливать ПО исключительно из официальных магазинов приложений.

Потенциально опасные APK-файлы

Поддельные или вредоносные APK чаще всего распространяются через рекламу, сторонние сайты, мессенджеры и неофициальные источники.

Cамый надежный способ - устанавливать приложения только из официальных магазинов (Google Play, RuStore, AppGallery). Любая ссылка на скачивание APK с сайта, из рекламы в социальных сетях, Telegram-канала или сообщения - уже повод для осторожности, писал CNews. Если приложение якобы «недоступно в Google Play» или «нужно скачать напрямую» - это классический прием мошенников.

Файл должен иметь расширение .apk. Подозрительные имена: слишком общие (photo_ai.apk, update.apk, install.apk), с опечатками, лишними символами или странными названиями, не совпадающими с заявленным приложением. После скачивания файл может маскироваться под изображение или документ (например, photo.jpg.apk).

Вредоносные APK часто запрашивают избыточные права: доступ к SMS, звонкам, списку контактов, файлам, возможность рисовать поверх других окон, доступ к уведомлениям, права администратора устройства. Особенно опасны запросы на «специальные возможности» (Accessibility) и установку из неизвестных источников в сочетании с правом на установку других приложений.

Дополнительные проверки

Перед установкой проверьте файл через VirusTotal (можно загрузить APK на сайт virustotal.com с персонального компьютера).

Посмотрите информацию о компании-разработчике и количество скачиваний или если есть страница в магазине, информировал CNews.

Обратите внимание на размер файла: подозрительно маленький или, наоборот, неоправданно большой APK может быть признаком проблемы.

Используйте антивирус с функцией сканирования APK перед установкой.

Рекомендации по безопасности

Отключите возможность установки из неизвестных источников (в настройках Android).

Не переходите по рекламным ссылкам, обещающим «обработку фото нейронной сетью», «улучшение качества» или «бесплатный ИИ-сервис». Если файл уже скачан - лучше удалить его, не устанавливая.

При подозрении на заражение отключите интернет, проверьте устройство антивирусом и при необходимости сбросьте настройки.