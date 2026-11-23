Операторы придумали, как дополнительно заработать на абонентах, помимо сбора ежемесячной абонентской платы и перманентного увеличения тарифов. Теперь они продают им преимущество в своих сетях – заплатив немного сверху, россияне могут получить более стабильную связь и более высокую скорость интернета в периоды пиковых нагрузок. Причина – устаревшее оборудование, которое не справляется с выросшим числом абонентов.

Хочешь стабильную связь – плати

Российские операторы связи вывели в тренды новую услугу – возможность для абонентов за отдельную плату получить гарантированное преимущество в сотовых сетях. Как пишет Forbes, такие услуги позволяют россиянам получить более стабильное голосовое соединение и более высокую скорость интернета по сравнению с другими абонентами в часы пиковой нагрузки на сеть.

Иными словами, сотовая связь и мобильный интернет в одно и то же время и в одном и том же месте будут работать лучше у того, кто купил услугу приоритизации. Операторы активно продают такие услуги годами – первые шаги в этом направлении были сделаны «большой четверкой» почти пять лет назад. Как сообщал CNews, в марте 2022 г. «Мегафон» запустил услугу «pre-5G», которая, как говорилось в промо-материалах, позволяла повысить скорость интернета в сетях 4G почти до уровня 5G.

Сгенерировано ИИ Россиянам приходится доплачивать, чтобы оставаться на связи, за которую они уже заплатили

В 2026 г. подобные услуги россиянам стали предлагать гораздо чаще. Притом, если рассматривать только «большую четверку», то такие предложения есть в активе каждого из ее участников.

В чем причина

Раньше услуга приоритизации трафика в сотовых сетях была не столь актуальна. Связано это было с тем, что операторы успевали развивать свои сети опережающими темпами, то есть раз за разом были заранее готовы к росту нагрузки на свою инфраструктуру, отмечает неназванный источник Forbes на телекоммуникационном рынке.

В современных реалиях все полностью изменилось.

По словам собеседника издания, сейчас телеком-оборудование сильно подорожало, что само по себе негативно влияет на темпы развития сотовых сетей в России. «Кроме того, операторам не дали достаточно частотного ресурса, чтобы расширять емкость сети, возникает дефицит, пусть и проявляется он только при большом скоплении абонентов в одном месте», – добавил он.

Также источник Forbes отметил, что услуги приоритизации абонентов дают операторам возможность «регулировать доступ к ограниченному ресурсу». Сколько они на этом зарабатывают, он уточнять не стал.

Дальше будет хуже?

Сразу несколько собеседников издания сделали акцент на том, что в настоящее время, к концу 2026 г., сбои в работе мобильной сети возникают в первую очередь в местах массового скопления людей, у большинства из которых есть с собой сотовый телефон или смартфон. На этом настаивает, в частности, основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко.

По его словам, в «обычных условиях» операторы пока справляются с нагрузкой на свои сети. «Сложности возникают прежде всего в местах массового скопления людей: на стадионах, концертах, когда к одной базовой станции одновременно подключается большое количество абонентов. В таких ситуациях ограниченность ресурсов действительно становится заметной», – сообщил Жиленко Forbes.

Как отметил директор по продуктам компании-разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей Vigo Антон Прокопенко, «операторы и раньше использовали приоритеты для "турбо-кнопок"».

«Скорее, это коммерческое развитие давно известных сетевых механизмов, чем появление принципиально новой технологии. Рост числа подобных предложений связан с сочетанием факторов: вырос спрос на мобильный интернет, на сети стало больше перегрузок, в том числе из-за сильного отставания отрасли по внедрению сетей 5G, а операторы получили больше практического опыта в управлении качеством и тарифными политиками», – сказал Forbes Прокопенко.

Заплати мне, заплати

Другие собеседники издания подчеркивают, что одной из причин происходящего может стать запуск сотовых сетей пятого поколения 5G, состоявшийся в начале осени 2026 г. Россияне ждали их с 2019 г., но в итоге получили сети, которые заработают далеко не на каждом смартфоне. Как сообщал CNews, в ноябре 2026 г. в России вышел смартфон Xiaomi Poco X8s, который умеет работать в 5G-сетях, но только не в российских – поддержка необходимых диапазонов в нем отсутствует.

По словам одного из источников издания, «5G не принесли принципиально новых услуг для частного пользователя», и теперь операторы связи «ищут нетривиальные способы монетизации». Он также отметил, что подобные практики существуют и в других операторов, например, у европейских Orange, EE и Vodafone, а также у индонезийского оператора Telkomsel.

С кого именно российские операторы взяли пример, он не уточнил, но подчеркнул, что подобные практики вызывают «большую дискуссию в индустрии». «Противники этих услуг говорят, что приоритет для одних пользователей создается за счет ущемления возможностей для остальных. Однако таких приоритетных пользователей единицы процентов, на других абонентах эта услуга однозначно не отразится», – добавил он.

Для вас же стараемся

Операторы из «большой четверки» по-разному прокомментировали наличие у них услуг приоритизации. В «Билайне» сообщили Forbes, «для пользователей все большее значение имеет не только доступ к сети, но и стабильность соединения, особенно в условиях высокой нагрузки». «В свою очередь, операторы ищут возможности предложить клиентам дополнительные преимущества и дифференцировать свои тарифные предложения», – сказали представители «Билайна».

В Т2 сделали упр на том, что такие услуги позволяют «эффективно распределять ресурсы», а также обеспечивают «ускорение скорости на 50%, что особенно заметно при повышенной нагрузке на сеть».

В «Мегафоне» отметили, что оператор давно продвигает услуги приоритизации, и упомянули опцию «pre-5G», которая появилась в 2022 г. на сетях LTE и позволяла повысить скорость доступа в интернет через сотовую сеть оператора. «После этапа «pre-5G» мы запустили "5G режим", а затем – линейку опций «Мега5G». На каждом этапе мы совершенствовали возможности ускорения мобильного интернета с учетом потребностей абонентов», – подытожили представители «Мегафона».

В МТС от комментариев отказались.