В Джайпуре (Индия) на базе Института информационных технологий LNMIIT прошла вторая международная научно-практическая конференция «AgileCrypto 2026». Организаторами выступили ведущие компании в сфере криптографической защиты информации, а целью мероприятия стало развитие международного научного сотрудничества и продвижение парадигмы «криптографической гибкости» (crypto agility).



Гибкость вместо жестких стандартов

Эта концепция предполагает способность информационных систем адаптироваться к изменениям в криптографических примитивах, протоколах и стандартах без существенной модификации архитектуры. В условиях многополярного мира, где разные страны развивают собственные криптографические стандарты, такой подход приобретает особую значимость. Он позволяет создавать системы, способные безопасно функционировать в различных юрисдикциях.

38 спикеров из 10 стран

В рамках деловой программы конференции выступили 38 специалистов из 10 стран мира. Всего было представлено 27 докладов по ключевым направлениям отрасли: постквантовые механизмы, гомоморфное шифрование, схемы подписи вслепую, а также математические аспекты криптографии и методы анализа стойкости протоколов. Среди участников были признанные эксперты, включая Клода Карле (Франция), Субхамоя Майтру (Индия), Коичи Сакураи (Япония), Ника Салливана (США) и Стивена Дуонга (Австралия).

Изображение сгенерировано ИИ Криптографические алгоритмы можно менять как сменные картриджи — без перестройки всей системы защиты

Международный руководящий комитет

Руководящий комитет конференции возглавил д.ф.-м.н. Станислав Витальевич Смышляев, генеральный директор компании «КриптоПро» и соруководитель исследовательской группы CFRG международного сообщества IETF/IRTF. В состав комитета вошли представители ведущих российских компаний («КриптоПро», «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», «НПК "Криптонит"», «НТЦ ЦК»), а также ученые из Индии, Японии и Вьетнама.

От протоколов до слабодоверенной среды

Тематика конференции охватила широкий круг вопросов: от разработки криптографических протоколов с взаимозаменяемыми базовыми примитивами до методов обеспечения безопасности реализаций в слабодоверенном окружении. Отдельное внимание было уделено протоколам конфиденциальных вычислений и подходам к эффективному массовому применению средств криптографической защиты.

Следующая встреча в 2027 году

Третья международная конференция «AgileCrypto» запланирована на 2027 год. Информация о точных датах и месте проведения будет опубликована на официальном сайте мероприятия.