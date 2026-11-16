Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», проводит реорганизацию радиоэлектронного блока. Концерн «Вега» передал петербургскому НИИ «Вектор» три предприятия: пензенское НПП «Рубин», Рыбинский завод приборостроения и петербургское НПП «Интеграл-В». Изменения в учредителях произошли в начале сентября 2026 г. Параллельно уставный капитал «Веги» сократился почти вдвое - с 16,5 млрд до 8,2 млрд руб. Реорганизация может снизить издержки, но потенциально привести к сокращениям, отмечают эксперты.

Структурные изменения в холдинге

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», меняет структуру компаний радиоэлектронного блока, информацию подтвердили «Ведомостям» два источника в микроэлектронных компаниях.

«Росэлектроника» - национальный вендор по электронике, объединяет предприятия-производители электронной продукции, образован в 1997 г. Холдинг создан для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов, писал CNews. Объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования.

В ноябре 2026 г. внутри радиоэлектронного холдинга «Росэлектроника» реализуется программа реорганизации. Концерн «Вега», отвечающий за разработку и выпуск радиоэлектронной продукции, передал петербургскому НИИ «Вектор» три предприятия: пензенское НПП «Рубин», Рыбинский завод приборостроения и петербургское НПП «Интеграл-В». Все указанные организации входят в структуру «Росэлектроники». Информацию подтвердили два источника в микроэлектронных компаниях. По данным ЕГРЮЛ, изменения в составе учредителей произошли в начале сентября 2026 г.

Одновременно в начале сентября 2026 г. уставный капитал «Веги» уменьшился почти вдвое - с 16,5 млрд до 8,2 млрд руб. Источники «Ведомостей» в отрасли подтвердили перераспределение активов и ресурсов внутри холдинга.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image «Росэлектроника» меняет структуру бизнеса радиоэлектронной части - три завода перешли под управление старейшего российского предприятия в области радиоэлектроники и радиотехники

НИИ «Вектор» - первое радиотехническое предприятие в России, основанное в 1908 г. Общество основано как «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ) по инициативе талантливого молодого инженера Семена Айзенштейна. Основным продуктом в то время являлись передвижные и стационарные радиостанции. В 1920-1930 гг. предприятие становится крупной научно-исследовательской и производственной радиотехнической организацией. Современный этап развития потребовал дальнейшего совершенствования системы управления и повышения инвестиционной привлекательности Общества. В связи с этим, и в соответствии с Указом Президента России от 20.03.2009 №297, ФГУП «НИИ «Вектор» преобразуется в открытое акционерное общество и входит в состав открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», которая в свою очередь в 2014 г. стала частью холдинга «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех».

Ключевые этапы преобразований

В июне 2026 г. Центральный банк (Центробанк) России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций АО «Новое общество», образованного путем выделения из «Веги». Акционеры концерна получили право обменять бумаги «Веги» на акции новой компании. В августе «Новое общество» было присоединено к НИИ «Вектор». Соответствующее решение отражено в документах Центробанка по итогам дополнительной эмиссии акций «Вектора», выпущенных специально для обмена. При этом не уточнялось, касалась ли передача именно НПП «Рубин», Рыбинского завода приборостроения и НПП «Интеграл-В».

В августе 2026 г. к НИИ «Вектор» также присоединился петербургский АО «Завод «Энергия», специализирующийся на разработке электрощитового оборудования. Юридическое лицо было ликвидировано, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Преобразования затронули и сам концерн «Вега». В сентябре 2026 г. он начал процедуру присоединения московского НИИ «Кулон», занимающегося разработкой и производством радиоаппаратуры. На текущий момент юридическое лицо находится в стадии реорганизации.

Экспертные оценки

Юрист Forward Legal Арина Макарова пояснила, что схема выделения нового юридического лица с последующим присоединением к другой компании применяется в случаях, когда принимающая сторона заинтересована в приобретении части активов и их интеграции. В зависимости от бизнес-модели и состава активов такой подход может оказаться эффективнее покупки выделенной компании и, как правило, проще приобретения отдельных активов.

Директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов считает, что реорганизация направлена на упрощение управления предприятиями внутри одного холдинга. Сохранение нескольких самостоятельных юридических лиц влечет дополнительные затраты на бухгалтерский и налоговый учет, отчетность и административное управление. Объединение позволяет сократить эти расходы. При этом уменьшение уставного капитала «Веги» почти вдвое не обязательно означает передачу половины ее активов выделенному обществу, подчеркнула эксперт.

Источник в радиоэлектронном предприятии отметил, что консолидация активов позволит снизить производственные издержки по всему холдингу. При этом ускорение разработки и вывода на рынок новой продукции в краткосрочной перспективе маловероятно - потребуется время на выполнение обязательств перед действующими партнерами. Среди типичных рисков объединения он назвал возможное сокращение персонала и утрату отдельных компетенций при неоптимальном кадровом решении.