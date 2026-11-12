Китай устроил массовую ИИ-слежку за своими гражданами по всему миру, чтобы вербовать их в разведку

Китай инициировал слежку за своими находящимися за рубежом этническими китайцами с применением ИИ. Власти ищут полезных нации людей, а также тех, из кого можно сделать разведчика. Слежка тайная, а известно о ней стало в разгар скандала вокруг главы Nvidia, изменявшего жене с потенциальной китайской шпионкой. За это он может лишиться своей должности.

Китаец китайца видит издалека

Коммунистическая партия Китая разработала систему массовой слежки за этническими китайцами, находящимися в других странах, пишет портал Dark Reading. Реализована она на базе искусственного интеллекта и алгоритмов обработки больших данных (Big Data).

Добытая при помощи этой системы информация может использоваться по-разному. В некоторых случаях, к примеру, она помогает правительству КНР разрабатывать операции по оказанию влияния, направленные на высокопоставленных лиц в индустрии искусственного интеллекта.

На факт существования системы слежки за китайцами за пределами КНР указывают многочисленные документы, просочившиеся в китайскую разведывательную организацию NetAskari. Ее представители рассказали о ней изданию Dark Reading и телеканалу Sky News UK. Они описывают эти механизмы как систему, которая сочетает в себе прямолинейную правительственную пиар-кампанию с элементами шпионажа.

В ряде случаев сбор данных о китайцах за рубежом велся в рамках целенаправленных пропагандистских кампаний, но часто встречалось и иное применение полученной информации. К примеру, она требовалась для выявления лиц в политических и экономических сферах интересов, которые в будущем могут стать хорошими разведчиками или невольными агентами в шпионских кампаниях.

Владеешь информацией – владеешь миром

В отчете NetAskari говорится, что власти Китая хотят контролировать происходящее в других странах. «Иностранное государство с довольно недемократическими тенденциями проводит масштабную операцию по анализу и сбору информации с использованием искусственного интеллекта, чтобы найти способы повлиять на внутреннюю социальную, экономическую и политическую обстановку других стран», – сообщил Dark Reading один из аналитиков NetAskari.

Сгенерировано ИИ Истинные масштабы слежки еще предстоит выяснить

Вполне возможно, ИИ-система слежки уже принесла свои плоды. О ней стало известно в самый разгар скандала, разгоревшегося вокруг основателя и бессменного гендиректора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

Как сообщал CNews, в начале ноября 2026 г. вскрылась его измена жене – по предварительным данным, любовницей была глава компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang). Сам Дженсен в измене признался, но имя любовницы не раскрыл.

Меж тем, Элис подозревают в шпионаже в пользу Китая – Dark Reading пишет, что она является агентом Министерства госбезопасности Китая (Ministry of State Security, MSS), и что она перенаправляла продукцию Nvidia в Китай, где она запрещены, а также передавала полученную от главы Nvidia информацию Коммунистической партии Китая. разведывательные данные от генерального директора в КПК.

Эта измена, помноженная на тайный роман с одной из подчиненных, о котором тоже стало известно в начале ноября 2026 г., может стоить Дженсену карьеры. Совет директоров Nvidia хочет уволить его с поста генерального директора этой компании, которую он же и основал в 1993 г.

Контроль над всеми

Как пишет Dark Reading, пока MSS плело сети для главы Nvidia, отдел United Front Work Department (UFWD), представляющий собой центральный организационный орган Коммунистической партии Китая, применил свой собственный, менее радикальный подход к решению проблемы проникновения Китая в полупроводниковую промышленность Тайваня. По данным NetAskari, основная деятельность UFWD заключается в проведении операций по оказанию влияния как внутри страны, так и за рубежом. В его задачи входит оценка и формирование медийных нарративов о Китае за рубежом, взаимодействие с китайской диаспорой.

В случае с Тайванем эксперты UFWD занимались поиском этнических китайцев, работающих в полупроводниковой промышленности. В утекшем отчете под названием «Профили ведущих специалистов китайского происхождения в области производства микросхем, характеристики их окружения и рекомендации по работе2» (Profiles of Ethnic-Chinese Leading Talent in the Chip Field, Their Circle Characteristics, and Work Recommendations) были упомянуты руководители тайваньской компании Skymizer, занимающейся разработкой ИИ, а также перспектывные студенты ведущего тайваньского исследовательского университета и директор исследовательского центра ИИ в Microsoft.

В отчете во всех деталях описаны стратегии сближения с этими людьми. В их числе – «использование неофициальных организаций – местных ассоциаций, ассоциаций выпускников, профессиональных сообществ – для налаживания отношений и сотрудничества» (leverage non-official organizations – hometown associations, alumni associations, professional societies – for relationship-building and cooperation).

Впечатляющие масштабы

По данным Dark Reading, слежка и внедрение агентов в полупроводниковую промышленность Тайваня осуществляются в рамках программы «Платформа больших данных по делам зарубежных китайцев» (Overseas Chinese Affairs Big Data Platform), она же «Умный глаз» (Smart Eye).

Основу этой программы составляет лаборатория больших данных, занимающая площадь 500 кв. метров и расположенная в Цзинаньском университете в Гуанчжоу. По информации издания, она спроектирована так, чтобы в ней помещались многочисленные ряды серверных стоек и могли с комфортом работать не менее 100 человек.

По данным NetAskari, эта лаборатория, как и вся программа, была создана для обработки огромных объемов онлайн-информации о китайских общинах за рубежом, выявления людей, связей и общественных настроений, а также преобразования всей этой информации в практические отчеты для руководства Коммунистической партии Китая.

Сами все расскажут

Значительную часть информации для обработки китайские разведчики берут из социальных сетей, популярных среди граждан КНР. Система активно собирает данные с китайской социальной сети Weibo и мессенджера WeChat, но не гнушается сканировать и запрещенные в России социальные сети, а также заблокированную в России соцсеть Х.

Как правило, сами сборщики данных находятся за пределами Китая, а их компьютеры защищены от слежки при помощи постоянно меняющихся прокси-серверов. Цель этого маневра, как объясняется в одном из просочившихся документов, состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность сбора данных и предотвратить отслеживание и обнаружение системы сбора данных» (ensure the security of data collection and prevent the collection system from being traced and discovered) платформами, на которых ведется сбор информации.

В дальнейшем накопленные массивы данных отправляются в Китай для обработки. Иностранные языки переводятся на китайский, извлекаются ключевые слова и устанавливаются значимые связи. Затем UFWD сопоставляет эти данные с существующими записями о известных людях, связанных со СМИ, наукой, политикой и т. д., а также с лицами, внесенными в черный список.

Эта информация лежит в основе системы менеджмента, которая и устанавливает значимые связи между общественным мнением, результатами различных операций по оказанию влияния и многим другим.

Иногда создаваемые этой системой отчеты касаются лишь тенденций в сфере связей с общественностью. Но есть и случаи, когда они используются для выявления известных этнических китайцев по всему миру, например, тайваньских инженеров, влиятельных лиц в социальных сетях (инфлюенсеров) и пр. Также отчеты применяются для разработки стратегий использования этих людей в целях продвижения интересов Коммунистической партии Китая.